Кабмин рассмотрел и передал в Верховную Раду законопроект об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Говорят, что это личное решение президента Владимира Зеленского. Так он якобы отреагировал на расследование касательно закупки вакцин от COVID-19.

Международные организации просят уволить Артема Сытника, но давил ли Владимир Зеленский на Дениса Малюську – узнайте в интервью с министром юстиции в программе "Перекрестный допрос".

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Почему Сытника увольняют

Как так случилось, что Европарламент обнародовал резолюцию и сразу речь идет об увольнении главы НАБУ Артема Сытника?

Этот законопроект разработан с целью надлежащей независимости НАБУ. Статус НАБУ и его руководителя очень шаткий. Это признают все международные организации и специалисты. Перед нами стоит задача этот статус как-то нормализовать. Для того, чтобы у нас был нормальный руководитель НАБУ, нам надо запустить конкурс. Желательно, еще осенью. Для того, чтобы процедура отбора запустилась, нам надо, чтобы ее принял парламент.



Денис Малюська / Фото 24 каналу

Было много попыток такую ​​процедуру создать, чтобы следующий претендент был таким же преданным, как Артем Сытник. Соответственно, цинично решили это делать через парламент. Однако, оставив такую ​​"морковку" для тех, кто не любит Артема Сытника, это прекращение его полномочий сразу после принятия этого закона. По нашим подсчетам, он должен быть на "ура" принят.

Вы сказали, что статус Артема Сытника "в глазах международных организаций является шатким". Это в глазах каких организаций?

Многих и большинство экспертов устраивает работа Артема Сытника, но некоторые боятся, видя определенные риски.

Если откровенно, то последние полгода я был занят тем, что рассылал письма посольствам, в частности послам G7, в международные организации с тем, что мы не видим проблем в том, что Сытник остается в должности юридических последствий для уголовных производств, ведет НАБУ. К сожалению, аргумент не сработал, так как риски остались. На эти риски нам указывает Международный валютный фонд.

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Говорится о 2 решениях, которые фиксируют неконституционность назначения Сытника и о решении Окружного суда, о том, что его следует исключить из реестра юридических лиц, как директора НАБУ. Действительно, Сытника качают и качают очень сильно, это ставит под сомнение его репутацию.

Кто качает? Статус Сытника качает Окружной админсуд Киева и Конституционный суд Украины – 2 скандальных суда в Украине, которые известны своими решениями в поддержку коррупционеров. Тогда вы помогаете этой коррупционной элите?

Я спасаю НАБУ и его директора от коррумпированной элиты, которая пытается уничтожить независимый институт НАБУ и превратить его в карманный орган, которым можно потом управлять. Артем Сытник будет вынужден оставить должность, поскольку срок его полномочий истекает.

Сейчас речь идет о торгах: несколько месяцев полномочия Сытника в обмен на хороший закон, который при других условиях не пройдет голосования. Если есть закон, который пройдет голосование и без увольнения Сытника – пожалуйста. Таких законопроектов множество у парламента, но ни один не дошел до первого вопроса.



Артем Сытник / Фото пресс-служби НАБУ

Здесь вопрос еще одной нормы, на которую обратил внимание руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В течении прохождения отбора нового директора НАБУ, полномочия директора будет исполнять первый заместитель, то есть у нас фактически получается 2 директора – один исполняющий обязанности Гизо Углава, второй – Артем Сытник, полномочия которого прекратились. 2 юриста – 3 мысли. Мы услышали мнение Шабунина, что норму всегда можно читать по-разному. Мы всегда говорили, что это не финальная версия законопроекта, мы еще в переговорах с МВФ. И они, и представители других организаций уже предоставили хорошие, интересные предложения, которые улучшат документ. Мы откорректируем и эту норму, чтобы обеспечить независимость НАБУ в дальнейшем и прозрачную процедуру сейчас. О процедуре отбора нового директора НАБУ Расскажите о той процедуре, которая предлагается законопроектом, который вы, кстати, с "Голоса" внесли на заседание Кабмина, просто в лучших традициях "Партии регионов". Как там будет прописана процедура отбора нового руководителя НАБУ? Сразу, с "Голоса" – миф, в реальности законопроект был согласован в понедельник, разработан и разослан на органы власти для согласования – в четверг. В пятницу он попал в секретариат Кабмина и в нормальной процедуре был согласован Кабмином в понедельник. Текст законопроекта существовал за месяц до его регистрации. Этот текст давно обсуждался, он не известен широкой публике, но сама эта конструкция: исполняющий обязанности, новый независимый директор и прозрачная процедура отбора после вступления в силу закона – это концепт, который обсуждаем сразу после новогодних праздников. Мы над текстом вели дискуссии. Касательно процедуры отбора. Она точно будет изменена до принятия. У нас есть 2 больших ограничения: президент не может участвовать в отборе – это решение Конституционного Суда;

парламент не может принимать участие – тоже есть решение КСУ. Нам нужен кто-то не коррумпированный и независимый, кто будет формировать состав комиссии по отбору. В идеале это были бы, безусловно, какие-то добропорядочные марсиане. Тогда не будет конфликта интересов, у них не будет заинтересованности в директоре НАБУ и они могли бы рентгеном проанализировать намерения всех кандидатов и спрогнозировать их дальнейшее поведение. К сожалению, марсиан мы не нашли, поэтому пришлось искать через органы власти. Смотрите полное интервью с Денисом Малюськой на 24 канале: Артем Сытник был избран комиссией, в которую не входил ни один представитель международных организаций-доноров, и конкурс был достаточно прозрачным и эффективным. Мы делаем шаг вперед. В отличие от этих ретроградов, которые не допускали международников к участию в конкурсе, мы сразу же предложили им формировать треть комиссии. Другие 2/3 комиссии – не значит, что это будут старые коррумпированные украинские элиты, там тоже должны быть прозрачные, понятные люди с хорошей репутацией. Могут быть и иностранные эксперты, почему бы и нет? Мы о прозрачности конкурса заботимся и делаем это лучше, чем старая редакция закона о НАБУ, которая признана неконституционной.



Малюська: "Для отбора нового директора НАБУ марсиан мы не нашли" / Фото 24 канала

Кстати, в чем история этого закона? Эта конституционность была запрограммирована. Это не то, что коррумпированный Конституционный Суд вдруг признал нормы положения этого закона неконституционными. Исторически много лет Конституционный Суд в своих решениях писал, что у президента только те полномочия, которые есть в Конституции. Все, что не упомянуты в Конституции – будут признавать неконституционными.

Несмотря на все это, в НАБУ прописали главную роль президента. Для чего это все? Это подвешивает статус руководителя НАБУ, ведь рано или поздно можно добежать до КСУ и поломать всю историю с независимостью НАБУ. Это была мина замедленного действия, внесенная в закон о НАБУ исторически.

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Сейчас мы это пытаемся обойти. Искали марсиан – не нашли. Зато нашли СНБО, Кабмин и иностранных экспертов. Работаем дальше, чтобы делать этот механизм еще лучше. Думаю, мы его найдем.

Двумя своими решениями КСУ признал неконституционным указ о назначении Сытника в части участия президента. В то же время Александр Корниенко сказал, что есть просьба 240 депутатов – мы понимаем кто это – чтобы внести изменения в Конституцию. Этот путь длинный, но правильный. Этим путем президенту предоставляется право назначать директора НАБУ. Здесь вопрос – как это работает? Мы хотим теперь это право прописать в Конституции?

Хотели, хотим. Возможно, это удастся когда-то реализовать и вернуть механизм, который существовал до решения КСУ. Однако это сложно, долго и нет времени. Процедуру конкурса нужно уже запускать и мы точно не вписываемся в надлежащие сроки, если будем ожидать изменения в Конституцию.

Не говоря уже о том, что нет уверенности, будет ли нужное количество голосов в парламенте. Соответственно выбран путь проще: ввести в рамки Конституции и функционирования НАБУ, и процедуру отбора. КСУ поставил рамки:

это должен быть орган исполнительной власти;

в подборе не должен участвовать президент и Верховная Рада.

Нам приходится работать в таких сложных условиях поиска марсиан или честных землян.

О политическом решении касательно Сытника

Вы говорите, что уже месяц продолжается активная работа над законопроектом. Только у нас выплыли дела касательно главы Минздрава, только выплыло дело касательно Олега Татарова, и появилась необходимость уволить руководителя НАБУ. В другом своем интервью вы говорите, что это решение – политическое...

Безусловно, политическое.

Кто о нем попросил?

Политическое решение, вызванное необходимостью хоть как-то пропихнуть законопроект о НАБУ. Это политика. Очень многие не любят Артема Сытника и готовы проголосовать за законопроект, если там будет норма о прекращении его полномочий.

Кто-то готов проголосовать, поскольку считает, что мы не должны в законе цементировать статус Сытника, если он избран неконституционным путем. То есть, парламент должен проголосовать за неконституционно выбранное должностное лицо, не имея на это полномочий.

Справка. НАБУ открыло дело по закупке вакцины против коронавируса. 16 февраля антикоррупционное бюро просило Минздрав предоставить всю информацию о проведенных переговорах с производителями вакцин против COVID-19. По словам министра Максима Степанова, подобные расследования негативно влияют на имидж страны.

Процедуру отбора Сытник не прошел – здесь есть определенная аргументация. Или ее честно приводят, или манипулируют, скрывая субъективные предпочтения – не знаю. Для меня это не принципиально, у меня есть задача – сделать закон хорошим, качественным и сделать дальнейший срок будущего директора НАБУ успешнее, чем срок Артема Сытника.

"Зеркало недели" утверждает, что недавно состоялся разговор Зеленского с Сытником, где последнего настойчиво просили не открывать дело касательно Степанова. С нашей стороны это выглядит так, будто Сытник – жертва олигархов, которые управляют депутатами. Мол, мы вам пожертвуем Сытника, а вы нам позволите голосовать за те законопроекты, за которые нам нужно.

Это уже история о том, кто стоит за депутатом. Это история для большей дискуссии, я здесь не самый большой специалист. Я за свою жизнь проработал аж целый 1 день депутатом и не успел разобраться. Мне понравилось на самом деле, я бы еще неделю работал, чтобы разобраться с механизмами, но не так сложилось, как хотелось.

О разговоре с Владимиром Зеленским

На вас давил кто-то, в том числе президент, чтобы внести законопроект об увольнении Сытника с должности НАБУ?

С президентом я этот механизм обсуждал еще примерно 12 – 15 января. Мы говорили об опциях, которые нужно выполнить в соответствии с требованиями Международного валютного фонда. Это было совещание касательно МВФ и относительно наиболее проблемных вопросов. На нем больше всего обсуждали НАБУ, ведь нужно принимать соответствующие политические решения.

До этого мы с президентом согласовали позицию касательно законопроекта, зарегистрированного в ноябре. В документе было написано, что НАБУ создается в соответствии с законом, а не президентом. А Сытник остается директором до тех пор, пока не изберут нового руководителя.

Это президента устроило. И по его согласованию Кабмин внес такой законопроект и зарегистрировал в парламенте. Не сработало. В январе было другое совещание касательно МВФ. У президента был план А – он рассчитывал на изменения в Конституции. Но мы "не вписывались" со сроками.

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Среди участников встречи согласовали другой переговорный подход – в частности тот законопроект, который зарегистрировали ранее.

Тогда этот законопроект согласовали с МВФ. За это время внесли несколько изменений. Если и была какая-то эмоциональная история, недоразумение между президентом и Сытником, то я точно не участник этих разговоров. Спросите у Сытника, ему виднее.

О продаже СИЗО, питании и мошенничестве в украинских тюрьмах – читайте во второй части интервью с Денисом Малюськой. Не пропустите!