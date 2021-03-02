Увольнение Сытника: в Раде собирают подписи за проведение сессии
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника.
Источник:телеграм-канал Виталия Шабунина
Процесс, по словам главы Центра противодействия коррупции, координирует народный депутат Артем Дмитрук. Именно он получил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы.
Ранее Малюська объяснил, почему Сытника увольняют
Сессию хотят назначить на этот четверг. Шабунин отметил: планируют "снимать" Сытника во время пребывания в Украине Президента Европейского Совета. По его мнению, это сознательное разрушение отношений с Европейским Союзом.
Кстати, как раз завтра Президент ЕР Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже в четверг Рада будет сносить последнего по политическим мотивам,
– написал Шабунин.
Дополняем новость...
Поделиться новостью