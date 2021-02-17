Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника. Согласно документу полномочия директора Бюро будет исполнять первый заместитель.

Предполагается, что в случае увольнения Артема Сытника его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава. Об этом говорится в тексте проекта закона, обнародованном на сайте парламента.

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К заключительным и переходным положениям закона о НАБУ предлагается внести норму о том, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу этих изменений занимает должность первого заместителя председателя НАБУ, осуществляет полномочия директора до момента назначения нового, согласно процедуре, определенной в этом законе.

Обратите внимание! В ноябре 2020 года президент Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора НАБУ Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что законопроект предусматривает увольнение Артема Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро.

Последствия для Украины

В Центре противодействия коррупции заметили, что законопроект появился после неудачных переговоров с МВФ. Заметим, что миссия Фонда в Украине завершилась. О пересмотре программы о выделении траншей договориться не удалось.

Ручные процедуры для избрания нового директора также разрушат сотрудничество как с ЕС, так и с США. Ведь это прямо противоречит тому, что требуют от Украины,

– подытожили в ГПК.

Это важно! Именно в меморандуме с МВФ говорилось о создании НАБУ и обеспечении его независимости. Если эти договоренности будут нарушены, есть риск для сотрудничества с Фондом.