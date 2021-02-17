Увольнение Сытника: появился текст законопроекта
Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника. Согласно документу полномочия директора Бюро будет исполнять первый заместитель.
Источник:24 канал
Предполагается, что в случае увольнения Артема Сытника его полномочия будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава. Об этом говорится в тексте проекта закона, обнародованном на сайте парламента.
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К заключительным и переходным положениям закона о НАБУ предлагается внести норму о том, что лицо, которое по состоянию на день вступления в силу этих изменений занимает должность первого заместителя председателя НАБУ, осуществляет полномочия директора до момента назначения нового, согласно процедуре, определенной в этом законе.
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что законопроект предусматривает увольнение Артема Сытника с должности директора НАБУ и вводит новый механизм назначения главы бюро.
Последствия для Украины
В Центре противодействия коррупции заметили, что законопроект появился после неудачных переговоров с МВФ. Заметим, что миссия Фонда в Украине завершилась. О пересмотре программы о выделении траншей договориться не удалось.
Ручные процедуры для избрания нового директора также разрушат сотрудничество как с ЕС, так и с США. Ведь это прямо противоречит тому, что требуют от Украины,
– подытожили в ГПК.
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