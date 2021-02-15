Кабинет министров 15 февраля передал в Раду законопроект, который предусматривает увольнение директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника. Соответствующий документ появился тайно на внеочередном заседании правительства именно тогда, когда НАБУ открыло уголовное производство о срыве закупки вакцин.

Об этом рассказала нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова. И добавила, что Офис Президента точно знал об этом. Так как без зеленого света ОП Кабмин не мог утвердить такой законопроект.

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"Связь между провалом вакцинации и увольнением Сытника – очевидна", – подчеркнула депутат.

Устинова: Разыгрывают сценарий, что Украине не нужна западная помощь

Появилась информация о том, что Международный валютный фонд в ближайшее время не собирается давать Украине очередной транш.

Александра Устинова отметила, что Офис Президента никак не отреагировал на эту ситуацию. В то же время министр юстиции Денис Малюська и глава профильного комитета Даниил Гетманцев написали в соцсетях, что якобы Украине вообще не нужны деньги МВФ.

"А приближенный советник по экономическим вопросам Милованов вообще сказал, что МВФ "обкакался". В цивилизованной стране такому человеку вообще закрыли бы доступ к любым каналам коммуникации. Так как это прямое оскорбление наших международных партнеров", – подчеркнула депутат.

По ее словам, сейчас власть начинает разыгрывать сценарий, по которому Украине якобы не нужна западная помощь.

Сейчас Зеленскому придется выбирать. Если он действительно хочет уволить директора НАБУ, провести конкурс и поставить своего человека – это будет крест на любом сотрудничестве с международными партнерами, без которых Украина не выживет,

– прокомментировала парламентарий.

И добавила, что увольнение директора Антикоррупционного бюро повлияет на сотрудничество Украины не только с МВФ.

Речь идет о том, что вакцины, которыми собираются прививать украинцев, тоже должны поступить от наших западных партнеров. Поэтому сейчас речь идет о помощи во всех сферах: от предоставления Украине оружия и финансирования развития армии до вакцинации.

Обратите внимание! Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что уволить Сытника якобы решил Владимир Зеленский. Мол, так президент отреагировал на то, что НАБУ открыло уголовное дело из-за злоупотребления при закупке вакцины против коронавируса.

Кто виноват в провальной кампании о вакцинации против COVID-19

Украинцев должны были начать вакцинировать от коронавируса 15 января. Однако глава Минздрава Максим Степанов заявил, что кампания по вакцинации откладывается.

По мнению Александры Устиновой, в провале кампании по вакцинации виноваты министр здравоохранения и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Она вспомнила, что в середине июня президент дал поручение премьеру и вице-премьеру начать переговоры с фармцевтическими компаниями о поставках вакцины в Украину. Однако в это время уже все страны проводили переговоры.

Степанов каждый месяц уверял, что Украина ведет переговоры с фармацевтическими компаниями. Но в феврале мы увидели заявление директора Pfizer, который сказал, что с ними никто до сих пор ничего не проводил,

– рассказала депутатка.

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По словам нардепа, сейчас Украина фактически будет выгребать все остатки вакцин. Так как на фоне скандалов, которые творятся в Украине, многие фармацевтические компании не захотят с нами даже вести переговоры.



5 этапов вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала