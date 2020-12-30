Увольнение Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО решил прокомментировать спикер ТКГ Алексей Арестович. Он заявил, что Кривонос является свидетелем, "если не соратником организаторов государственного переворота" в 2017 году. Более того – решение о его увольнении приняли ранее.

Мол, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов еще несколько месяцев назад принял такое решение. Об этом Арестович написал на собственной странице в фейсбук.

Важно Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО

"На своей новой должности он себя не проявил. Кривонос провалил подготовку законопроекта о территориальной обороне, был отстранен с позиции руководителя рабочей группы по подготовке закона и заменен генерал-полковником Ковалем. После этого начал интриговать против нового закона, нарушая понятие офицерской чести, занялся организацией политической кампании, направленной на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины", – написал Арестович.

Также спикер и советник по вопросам информполитики ТКГ добавил, что Кривонос проходит свидетелем по делу о "попытке организации государственного переворота" в Украине в 2017 году.

Правоохранительным органам Украины предстоит еще определить, в рамках уголовного дела о попытке организации государственного переворота в 2017 году, по которому Сергей Кривонос проходит "свидетелем", был ли он там свидетелем или соратником организаторов?

– язвительно добавил он.

Скандальные слова Кривоноса об Арестовиче и Зеленском

Заметим, что фактически перед самым увольнением Кривонос сделал несколько громких заявлений по поводу Арестовича, а также жестко прокомментировал высказывания президента о масштабной войне.

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Так, Арестовича Кривонос назвал "манипулятором чистой воды" и заявил, что в ноябре 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где 2 погибли, а 3 были тяжело ранены. Эти слова спикер ТКГ опровергает.

А вот критическое заявление в сторону президента касается недавних слов Зеленского, сказанных в интервью. Зеленский заявил, что при полномасштабном наступлении России, будет "большая война". Тогда, по убеждению президента, придется мобилизовать всех: и мужчин, и женщин.

Кривонос раскритиковал такие предположения. Он заявил, что реализовать это будет практически не возможно. Кроме того, по словам генерала, перед мобилизацией людей нужно научить, ведь "мы не мясом сражаемся".