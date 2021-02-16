Почему Кабмин должен уволить Коболева и других руководителей Нафтогаза: Витренко назвал причины
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко подтвердил, что он обращался в Кабинет Министров с просьбой рассмотреть смену руководства Нафтогаза. Сегодня государственную нефтегазовую компанию возглавляет Андрей Коболев.
Источник:Интерфакс-Украина
Витренко отметил, что его обращение в Кабмин стало результатом поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана по увеличению внутренней газодобычи.
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Детали заявления Витренко
Временный глава Минэнерго напомнил, что Госаудитслужба проверяла Нафтогаз в конце 2020 года. Однако план добычи, показывающий падение, а не увеличение, лишь недавно поступил в возглавляемое им ведомство.
Витренко отметил, что на выявленные Держаудитслужбой нарушения в Нафтогазе и невыполнение плана по увеличению добычи следует принять соответствующие кадровые решения.
Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что Нафтогаз не выполняет национальные задачи по увеличению добычи собственного газа – вместо увеличения добычи, он уменьшает,
– добавил Витренко.
Руководитель Минэнерго подчеркнул, что Нафтогаз имеет наблюдательный совет, который должен за этим следить. Но, к сожалению, он неэффективно за этим наблюдал, поэтому должны быть приняты соответствующие решения.
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Что этому предшествовало
Накануне СМИ сообщили, что Витренко предложил премьеру Денису Шмыгалю сменить руководство Нафтогаза, которым руководит Андрей Коболев. Также он предложил прекратить контракты с членами наблюдательного совета компании.
В письме главе Кабмина Витренко назвал ряд причин для такого решения:
- невыполнение показателей по добыче газа;
- планы сократить показатели добычи газа в будущем;
- результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза.
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