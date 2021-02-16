Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко подтвердил, что он обращался в Кабинет Министров с просьбой рассмотреть смену руководства Нафтогаза. Сегодня государственную нефтегазовую компанию возглавляет Андрей Коболев.

Витренко отметил, что его обращение в Кабмин стало результатом поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана по увеличению внутренней газодобычи.

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Детали заявления Витренко

Временный глава Минэнерго напомнил, что Госаудитслужба проверяла Нафтогаз в конце 2020 года. Однако план добычи, показывающий падение, а не увеличение, лишь недавно поступил в возглавляемое им ведомство.

Витренко отметил, что на выявленные Держаудитслужбой нарушения в Нафтогазе и невыполнение плана по увеличению добычи следует принять соответствующие кадровые решения.

Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили, что Нафтогаз не выполняет национальные задачи по увеличению добычи собственного газа – вместо увеличения добычи, он уменьшает,

– добавил Витренко.

Руководитель Минэнерго подчеркнул, что Нафтогаз имеет наблюдательный совет, который должен за этим следить. Но, к сожалению, он неэффективно за этим наблюдал, поэтому должны быть приняты соответствующие решения.

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Что этому предшествовало

Накануне СМИ сообщили, что Витренко предложил премьеру Денису Шмыгалю сменить руководство Нафтогаза, которым руководит Андрей Коболев. Также он предложил прекратить контракты с членами наблюдательного совета компании.

В письме главе Кабмина Витренко назвал ряд причин для такого решения:

невыполнение показателей по добыче газа;

планы сократить показатели добычи газа в будущем;

результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза.

Отметим! Уволить главу Нафтогаза может только наблюдательный совет компании. Этот орган состоит из 5 членов. В то же время собрание акционеров (Кабинет министров) может досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета или его отдельных членов, а также назначить новых.