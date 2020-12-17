Дело против замглавы Офиса Президента Олега Татарова, которого подозревают в коррупции, решили забрать у Антикоррупционного бюро и передать в Госбюро расследований. Такое решение вынес судья Печерского суда Сергей Вовк. Однако это уже второй поворот в деле Татарова, который указывает на то, что его пытаются "слить".

В НАБУ заверили, что соответствующие действия противоречат закону. Ведь преступления, отнесенные к подследственности НАБУ, может расследовать только НАБУ. Подробнее о деле в отношении заместителя ОП – в сюжете 24 канала.

Актуально ЦПК обратится с заявлением в ГБР из-за незаконных действий Венедиктовой: что известно

Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова внезапно заменила прокуроров по делу, которые собирались вручить ему подозрение. Сейчас подозрение уже третью неделю никто не подписывает.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что в своем решении генпрокурор написала "из-за особой сложности производства".

Это незаконное решение, его нельзя обжаловать по УПК – до подготовительного заседания, после передачи дела в суд. И вот это действие Венедиктовой даст Татарову возможность похоронить дело в суде,

– сказал Шабунин.

Недовольство общества

В то же время Олег Татаров остается работать в Офисе Президента и даже не думает об увольнении, рассказал 24 канала чиновник, который общался с ним лично. На днях заместитель председателя ОП взялся реформировать Уголовно-процессуальный кодекс.

Офис Владимира Зеленского также отмалчивается и не предпринимает никаких действий в отношении заместителя Андрея Ермака. Пожертвовать им Банковая может лишь при одном условии – если в обществе будет расти недовольство соответствующей персоной, считает политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, если в течение новогодних праздников не будет соответствующего резонанса, то Татаров может и остаться работать дальше. Однако если для Татарова конфликт продолжится – вопрос его освобождения будет актуален.



ОП не предпринимает никаких действий в отношении заместителя Андрея Ермака / Фото president.gov.ua

Почему не увольняют Татарова

На должность заместителя главы Офиса Президента Татарова взяли не просто так, сказал журналист Юрий Бутусов. Несмотря на токсичное прошлое Татарова, у него осталось много связей в МВД, СБУ и других силовых структурах. Благодаря этому, он является эффективным администратором, который может быстро решать сложные вопросы.

На Татарова завязан большой объем полномочий, связей с олигархами и с другими "решалами", которые важны для президента Зеленского. На которых основывается его система воздействия,

– сказал Бутусов.

Журналист добавил, что "они не хотят строить институты, они хотят, чтобы был человек, который по телефону решает все вопросы". В то же время некоторые аналитики убеждены, что даже в случае того, если под давлением общества Татаров покинет должность, наказание он вряд ли понесет.



Он вряд ли понесет наказание / Фото hromadske.radio

В частности благодаря генпрокурору, которая явно его защищает, и связям в силовых структурах – особенно, если дело у антикоррупционного бюро окончательно отберут. Пока НАБУ это решение Печерского суда оспаривает.