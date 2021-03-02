В Верховной Раде готовятся уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Там уже начали собирать подписи за проведение внеочередной сессии в четверг. Журналистка 24 канала раскритиковала такие действия нардепов.

Собирает подписи депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук. Об этом рассказала журналистка Татьяна Круговая.

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Визит европейских партнеров

Она подчеркнула, что все это происходит в то время, когда в Украину с визитом приехал президент Европейского совета Шарль Мишель. Он пробудет в Украине всего 2 дня, но даже поедет на передовую.

Уволить директора НАБУ как раз во время его визита, это все равно, что плевать на наших европейских партнеров. Именно они годами требуют от нашей власти оставить в покое Сытника раз и навсегда,

– отметила Круговая.

Журналистка отметила, что каждая следующая украинская власть пытается "заменить Сытника на более зависимого и ручного" своего "человека".

Традиция увольнять Сытника

"Нападки на Национальное антикоррупционное бюро Украины – это уже норма. С тех пор как создали этот орган, я не помню такого, чтобы кто-то не хотел уволить Сытника", – отметила она. По ее словам, нардепам было бы удобно, чтобы "свой" человек на месте руководителя НАБУ "в ручном режиме открывал и закрывал дела".

Меняются президенты, парламенты и правительства, но только одно остается неизменным – каждый хочет поставить директором НАБУ какую-то свою "Венедиктову",

– заявила Татьяна Круговая.

Она подчеркнула, что суть НАБУ в том, что это независимый орган, который ищет коррупционеров и среди депутатов, и среди топовых чиновников, и среди олигархов. Поэтому приверженности партий, политиков и конкретных людей здесь быть не может.

Как уволить Сытника

По мнению Круговой, некоторые депутаты не знают, что уволить директора НАБУ не может никто, даже сам президент. Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", полномочия директора прекращаются только в 2 случаях:

если закончился срок его полномочий;

если глава НАБУ умер.