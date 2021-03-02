Сын бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена увлекся живописью. На создание картин Омара бен Ладена вдохновляет природа американского Запада.

Обычно он рисует пейзажи, часто это – пустынные сцены при лунном свете. Сын основателя террористической организации увлекается старыми вестернами и ковбоями.

К теме Автопортрет автопортрета: художник рисует серию картин самого себя

"Некоторые члены семьи моей мамы очень артистичны. Мама любит рисовать, дядя был очень хорошим художником. Поэтому потребность рисовать – у меня в крови", – рассказал Омар бен Ладен.

За последние 12 месяцев он нарисовал более 10 оригинальных работ, на одной из картин он воспроизвел горы Тора-Бора, где укрывался Усама бен Ладен после событий 11 сентября 2001 года.



Омар воспроизвел на одной из картин горы Тора-Бора / Фото Vice

Усама бен Ладен убеждал сыновей стать террористами

По словам мужчины, творчество помогает ему бороться с детской травмой, вызванной жестоким обращением отца. Омар бен Ладен рассказал, Усама был очень строгим со своими детьми и бил их.

Также Омар сообщил, что отец пытался убедить его с братьями стать террористами-смертниками. Мужчина заявил, что резко осудил террористический акт 11 сентября и пытался дистанцироваться от действий своего отца.

Обратите внимание! Усама бен Ладен основал "Аль-Каиду" в 1988 году. Соответствующая организация взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США, в результате которых погибли 2977 человек.