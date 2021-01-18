Реакция россиян на задержание оппозиционера Алексея Навального была и остается бурной. В аэропорту "Внуково" было более тысячи человек, несмотря на сильный мороз. В то же время в России не исключают возможности массовых протестов.

Людей задерживали в аэропорту, однако они кричали: "Свобода Навальному". Об этом в эфире 24 канала заявил шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

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Он отметил, что во время суда по оппозиционера Алексея Навального в помещении отделения полиции города Химки были нарушены все процессуальные нормы, в частности никто не предупреждал адвокатов.

"Я в России живу 37 лет, но первый раз вижу, чтобы суд делали прямо в ОВД, где задержали человека. Возможно, это происходит впервые в истории России", – сказал журналист.

Он отметил, что следующая ключевая дата будет 29 января, когда будут принимать решение именно по уголовному делу,переводить ли условный срок в реальный арест.

Это только начало, поскольку процесс развивается. Если Путин решит применить жесткие меры – перевести условный срок в реальный, я думаю, тогда мы увидим по-настоящему массовый протест,

– сказал Роман Доброхотов.

Замена условного срока на реальный

По его словам, замена условного срока на реальный – это худшее, что может произойти. Алексею Навальному могут назначить штраф, домашний арест, и могут не переводить условный срок в реальный, сообщил журналист.

Он отметил, что сначала соответствующие меры были для устрашения, власть приняла соответствующее решение, когда Навальный был еще в Берлине – чтобы он не возвращался в Россию. Возможно, когда он вернулся, власть передумает по-настоящему арестовывать его, сказал Доброхотов.

Согласно словам журналиста, если в России не хотят окончательно портить себе имидж, то выберут какой-то штраф или домашний арест.

Справка. Правоохранители задержали Навального в аэропорту "Шереметьево" 17 января во время прохождения паспортного контроля. Его объявили в розыск в России по делу "Ив Роше", по нему оппозиционера еще в 2014 году приговорили к 3,5 годам условно.

Вероятность повторного отравления

Роман Доброхотов отметил, что есть разница между тайным отравлением, когда человек умирает и его сторонники полагают, что он был отравлен, но доказательств нет, и тем, когда человека убивают на глазах у всех.

Если сейчас будет следующее отравление – все будут понимать, кто виноват. Если Путин решит повторить отравление – это уже будет переход от тайного к открытому политическому террору,

– сказал журналист.

Он добавил, что Кремль готов на ответные действия и к тому, что массовые протесты – реальные. Также Роман Доброхотов сообщил, что настроения людей сильно изменились за последние месяцы, вероятно, у власти есть все основания опасаться массовых протестов в России.

Обратите внимание! Алексея Навального отравили 20 июля 2020 года, тогда он потерял сознание в самолете и впал в кому, из которой вышел в сентябре. Впоследствии он опубликовал запись телефонного разговора с одним из сотрудников ФСБ, что утверждает о причастности службы к преступлению. Больше об отравлении Навального – читайте здесь.