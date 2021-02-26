При вступлении в должность президент Владимир Зеленский считал, что сможет быстро прекратить войну с Россией. Однако впоследствии он понял, что с Москвой договориться невозможно.

Такое мнение в интервью изданию высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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С Россией договориться об окончании войны невозможно

По его словам, пятый президент Петр Порошенко "искренне верил", что сможет договориться и за 2 недели прекратить войну.

Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (Россией – 24 канал) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения,

– отметил Кравчук.

Он добавил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже Зеленский выступил за пересмотр минских соглашений. "И, кстати, это сказала и Ангела Меркель, что минские соглашения – это не высеченные на камне слова", – добавил политик.

По мнению Кравчука, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского формата добиться успехов не удастся.

Обратите внимание! Ранее в интервью ВВС Зеленский вновь заявил, что уйдет с должности, если не сможет закончить войну. Он отметил, что не цепляется за рейтинги или власть, но если "не сможет закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю".