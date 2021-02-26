Увидел, что с Россией договориться невозможно: Кравчук об обещаниях Зеленского прекратить войну
При вступлении в должность президент Владимир Зеленский считал, что сможет быстро прекратить войну с Россией. Однако впоследствии он понял, что с Москвой договориться невозможно.
Источник:DW
Такое мнение в интервью изданию высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
Читайте также Какая это к черту провокация, это – война: Кравчук о ситуации на Донбассе и пятой колонне
С Россией договориться об окончании войны невозможно
По его словам, пятый президент Петр Порошенко "искренне верил", что сможет договориться и за 2 недели прекратить войну.
Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (Россией – 24 канал) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения,
– отметил Кравчук.
Он добавил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже Зеленский выступил за пересмотр минских соглашений. "И, кстати, это сказала и Ангела Меркель, что минские соглашения – это не высеченные на камне слова", – добавил политик.
По мнению Кравчука, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского формата добиться успехов не удастся.
Поделиться новостью