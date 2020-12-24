Новоназначенный глава Минэнергетики Юрий Витренко объяснил, поддерживает ли увеличение тарифов на электроэнергию в Украине. По его словам, это сложный вопрос.

Прежде всего должны быть нормальные европейские правила. Если это означает повышение тарифов, то такие вопросы нужно рассматривать. Об этом Витренко рассказал в программе "перекрестный допрос" на 24 канале.

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Но при этом должен быть также и рост зарплат – на опережение. Ведь главная проблема в Украине – это не тарифы, а именно низкие зарплаты, убежден чиновник.

"Кстати, большой перекос есть даже между частным и государственным сектором. Это не нормально, когда охранник в частной компании зарабатывает вдвое больше чем государственный анестезиолог", – добавил он.

Я человек рыночных взглядов. Считаю, если все правильно сделать, страна будет успешнее, а люди богаче. Вместо того, чтобы один перекос компенсировать другим,

- подчеркнул Витренко.

Поэтому, если тарифы на электроэнергию будут выше, но люди будут получать большую зарплату, и все будет стабильно – это нормальный устойчивый вариант, считает и. о. министра.

Назначение Витренко: основное

17 декабря Рада не поддержала назначение Витренко в Министерство энергетики. Лишь 118 нардепов из 226 необходимых отдали за него свой голос.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что других кандидатов на пост главы Минэнерго нет, и в январе Рада рассмотрит его кандидатуру повторно.

21 декабря, несмотря на неудачное голосование в парламенте, правительство временно назначило Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики.

Спикер парламента Дмитрий Разумков назвал это решение некорректным. Все из-за того, что его принятли без консультаций с Радой