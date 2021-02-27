В Украине произошло более 160 тысяч аварий за 2020 год. Уменьшить неутешительную статистику до 15% должны новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые приняла Верховная Рада.

За соответствующий законопроект проголосовали 325 парламентариев. Что изменится для водителей и поддерживают ли украинцы такое решение – читайте далее.

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Примеры громких ДТП

► На высокой скорости да еще и в нетрезвом состоянии. В Киеве пьяный водитель совершил снос отбойника, а в придачу сделал еще и трюк сальто. Впрочем, мужчина уехал с места происшествия еще до приезда правоохранителей.

► Еще одно ДТП с участием пьяного водителя произошло в Харькове вечером 4 февраля. Водитель Audi вылетел на обочину и протаранил сразу 2 припаркованные машины. В больницу попал 23-летний мужчина. Полиция выяснила, что водитель был под действием наркотиков.

► 21-летний футболист "Шахтера" не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил знак. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения

Только в 2020 году в Украине произошло более 160 тысяч аварий. ДТП лишили жизни 3,5 тысячи украинцев. И большинство трагических аварий происходит именно из-за того, что водители были пьяны.

Рада ввела новые штрафы за управление авто навеселе

Уменьшить неутешительную статистику до 15% должны новые штрафы, которые приняла Верховная Рада. Если полиция поймает водителя впервые выпивши, вместо 10 200 гривен его заставят заплатить 17 тысяч и лишат права управления на год.

Второй раз – 34 тысячи и 3 года без руля и с последующей конфискацией авто. А вот если водителя поймают трижды за год, то в течение 10 лет о руле можно забыть, а в придачу выпишут еще и 51 тысячу гривен штрафа.

Также правоохранители смогут арестовать нарушителя на 15 суток и конфисковать автомобиль.



Новые штрафы за нарушение правил дорожного движения / инфографика 24 канала

Повысили штрафы и для тех, кто превышает скорость:

если более 50 километров в час в городе – 1700 гривен;

если водитель попадет в ДТП и сбежит с места происшествия, у него изымут удостоверение сроком до 2 лет и заставят оплатить штраф в размере 3400 гривен.

Юристы говорят, если вас остановили правоохранители, можете смело фиксировать диалог на видео или аудио.

"Никакого запрета на то, чтобы его фиксировать нет, и быть не может. Это надо делать для того, чтобы полицейский понимал, что любое нарушение и отклонения от норм закона будет зафиксировано. И в дальнейшем это будет основанием для его ответственности", – пояснил юрист Юрий Белоус.

Новые штрафы касаются водителей и пешеходов

Не обошли штрафы и пешеходов и велосипедистов. За переход в не установленном месте, пешехода оштрафуют на 255 гривен. Велосипедист, который совершит ДТП, должен будет заплатить 340 гривен.

Если водитель двухколесного транспорта окажется еще и в состоянии алкогольного опьянения, то штраф возрастет вдвое.

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Ведущий и автор программы "Останови Лося" Константин Андриюк убежден, что увеличение штрафов повлияет на водителей.

Штрафы, наказание надо поднимать, потому что до многих водителей уже давно не доходят слова, размещенные билборды. До них доходит жесткая гривна и принудительное взыскание,

– подчеркнул он.

Впрочем, в будущем в Украине надо вводить систему штрафных баллов, как это действует в странах Европы. А еще благодаря новому закону водители практически не смогут избежать ответственности – закон отменяет передачу такого водителя на поруки трудового коллектива или организации.

Однако этот закон пока нужно еще подписать.