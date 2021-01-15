Увеличение российской армии в Крыму: резкая реакция НАТО
Российская Федерация продолжает расширять свое военное присутствие в оккупированном Крыму. В НАТО заявили, что обеспокоены такой ситуацией.
Альянс наблюдает за ростом российского военного строительства от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Интерфакс-Украина.
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"Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки, и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере", – объяснил Йенс Столтенберґ.
По его словам, они адаптируют НАТО перед более напористой Россией, которая вкладывает значительные инвестиции в военное оснащение и усиливает военное присутствие.
Российская армия в Крыму: что известно
- С момента оккупации Крыма Россия продолжает активную милитаризацию полуострова. По состоянию на декабрь 2020 года там находятся 32,5 тысячи российских военных.
- На вооружении у оккупантов находятся: до 200 танков, более 400 боевых бронированных машин, более 280 артиллерийских систем различных калибров, включая ракетные системы залпового огня.
- Россия дополнительно развернула на полуострове бомбардировочную, штурмовую, истребительную и армейскую авиацию.
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