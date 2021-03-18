В то время, когда люди становятся в очередь на вакцину, препарат утилизируют или просто выбрасывают. Конечно, это мировая практика, но этот вариант не подходит.

Утилизация вакцин

Так на свалку на Буковине ушло сразу 6 доз вакцины. Поскольку согласие прививаться дали лишь 54 человека. Об этом рассказала Екатерина Соляр в своем блоге "Подгорает".

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После вскрытия флакон нельзя хранить более 6 часов, как сообщают инфекционисты.

Ведущая приводит такие примеры, когда вакцины просто выбросили в мусорку:

► Так, например, 14 марта в Ивано-Франковской области за сутки провели 18 прививок, (это красная зона), то есть по меньшей мере 2 дозы вакцины ушли в помойку только за один день.

► 13 марта там же на Ивано-Франковщине вакцинировались 374 человека, то есть 6 доз выбросили в мусорку.

Поэтому теперь у вас есть чем заняться, открываете ежедневно сайт Минздрава и считаете, сколько вакцин утилизировали,

– подчеркнула Соляр

Выбрасывать вакцину – мировая практика

Но, как отметила журналистка, выбрасывать вакцину – это мировая практика. В частности, ее выбрасывали в Нью-Йорке, Техасе и Северной Каролине.

Внимание. В начале января 2021 года в штате Нью-Йорк пришлось выбросить сотни доз вакцины из-за трудностей поиска пациентов, которые соответствовали бы определенному этапу вакцинации. Медиков могли бы наказать за то, что они вакцинировали не того человека.

"Правда, Нью-Йорк, Техас и Северная Каролина могут это себе позволить, а мы нет! Потому что и так имеем только 500 тысяч доз в наличии, срок реализации которых истекает в июне 2021 года. А когда придет следующая партия до сих пор точно не известно", – пояснила ведущая.

Она также добавила, что сейчас даже не говорится о Pfizer и Moderna. Китайский Sinovac, поставить в Украину обещали до 15 марта. Впрочем, его нет, как и ориентированных дат, а мы за него уже заплатили – более 1 миллиарда гривен, напомнила она.

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Более того, журналистка подчеркнула, что главный санврач Виктор Ляшко не нашел ничего лучше, как заявить, что медленные темпы вакцинации вроде бы также были спланированными, чтобы Министерство Здравоохранения могло избежать "программных ошибок, которые привели бы к срыву кампании иммунопрофилактики".



Как записаться на вакцинацию / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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