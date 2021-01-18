Правительство 18 января проголосовало за установление предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение не означает отказ от развития рынка газа в Украине.

Шмыгаль о развитии рынка газа после решения правительства

Если бы правительство не вмешалось в ситуацию, то в феврале газ мог бы подорожать до 12 гривен. Об этом премьер-министр написал в своем телеграмм-канале.

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В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка, установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, рынок газа является очень важным для Украины: "Он означает конец монополизму и сверхприбылям отдельных олигархов. Это возможность выбирать своего газопоставщика и получать лучшую цену, услуги и сервис. Рынок газа также означает конец кражи голубого топлива и обворовыванию государственных компаний через различные схемы".

Шмыгаль добавил, что правительство будет делать так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев.

"Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах", – подчеркнул премьер.

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Предельная цена на распределение газа

Шмыгаль заявил, что правительство ожидает от НКРЭКУ установления предельной границы тарифа на распределение газа "уже в ближайшее время". Он должен быть не выше 1,79 гривны за кубометр.

В течение 2 недель мы обсуждали это решение с нардепами, профильным комитетом Рады, с регулятором. Оно уменьшит тариф на распределение по мелким облгазам на 50% и более,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не будут привязывать к доходам. "Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января 2021 года".

Обратите внимание! В Украине с нового года значительно выросли тарифы на газ. Из-за этого население ряда городов вышло на протест. 18 января правительство проголосовало за установление предельной цены на газ на период карантина или до 31 марта. Да, украинцы будут платить 6,99 гривны за кубометр.