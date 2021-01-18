Установление предельной цены на газ не отказ от рынка газа, – Шмыгаль
Правительство 18 января проголосовало за установление предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение не означает отказ от развития рынка газа в Украине.
Шмыгаль о развитии рынка газа после решения правительства
Если бы правительство не вмешалось в ситуацию, то в феврале газ мог бы подорожать до 12 гривен. Об этом премьер-министр написал в своем телеграмм-канале.
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В условиях несовершенной конкуренции, монополизации рынка, установление предельной цены необходимо, чтобы сбалансировать и направить рынок на путь развития, а не консервации монополий,
– заявил Шмыгаль.
По его словам, рынок газа является очень важным для Украины: "Он означает конец монополизму и сверхприбылям отдельных олигархов. Это возможность выбирать своего газопоставщика и получать лучшую цену, услуги и сервис. Рынок газа также означает конец кражи голубого топлива и обворовыванию государственных компаний через различные схемы".
Шмыгаль добавил, что правительство будет делать так, чтобы все газоснабжающие компании представили свои годовые продукты для украинцев.
"Тогда люди смогут подписать годовой контракт и заранее понимать, сколько они будут платить зимой или летом. Это европейский подход, который действует во всех цивилизованных и развитых странах", – подчеркнул премьер.
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Предельная цена на распределение газа
Шмыгаль заявил, что правительство ожидает от НКРЭКУ установления предельной границы тарифа на распределение газа "уже в ближайшее время". Он должен быть не выше 1,79 гривны за кубометр.
В течение 2 недель мы обсуждали это решение с нардепами, профильным комитетом Рады, с регулятором. Оно уменьшит тариф на распределение по мелким облгазам на 50% и более,
– подчеркнул чиновник.
По его словам, вскоре правительство одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электроотопление. Выплаты не будут привязывать к доходам. "Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января 2021 года".
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