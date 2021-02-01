Закон о предотвращении коррупции запрещает публичным лицам участвовать в принятии решений относительно которых у них есть конфликт интересов. За соответствующие действия предусмотрена административная ответственность.

Источник: 24 канал

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что вид ответственности в отношении судей устанавливает Верховная Рада.

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В НАПК установили, что во время принятия решения КСУ было зарегистрировано уголовное производство НАБУ в отношении судьи Ирины Завгородней, связанное с декларированием, сказал Новиков. По его словам, она приняла участие в рассмотрении вопроса – отменила статью, которая предусматривала ее ответственность.

Справка. Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протоколы на судей Конституционного суда.

В то же время председатель НАПК рассказал, что в отношении 2 судей КСУ Владимира Мойсика и Игоря Слиденко Голосеевский районный суд через несколько дней после решения должен был рассмотреть протоколы о непредставлении сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Судьи приняли участие в рассмотрении вопроса и рассматривали статьи законов, которые предусматривали их ответственность за недекларирование имущества,

– отметил Новиков.

Вид ответственности

Ответственность, по словам Новикова, может предусматривать от 3400 до 6800 гривен, а также попадание в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В то же время закон о КСУ содержит норму, которая касается того, что если поведение судьи является неэтичным – это может быть основанием для его увольнения с должности или несоответствия ей, добавил глава НАЗК.

Авто мужа Завгородней

По словам главы НАЗК, судья Завгородняя объясняла, что якобы авто ее мужа было похищено. Однако в агентстве установили, что уже после якобы похищения муж судьи в 2017 – 2019 году выдавал доверенности на управление этим авто и на распоряжение им.

Конфликт интересов

Когда судья участвует в рассмотрении вопроса и отменяет собственную ответственность, не надо быть юристом, чтобы понять наличие конфликта интересов, сказал Александр Новиков.

Юридически мы не видим никаких интересов как "выкрутиться", единственное, в результате чего судьи могут быть не привлечены к ответственности – это затягивание сроков рассмотрения в суде,

– сообщил глава НАПК.

Отправка протоколов

В то же время он добавил, что с 31 декабря Верховная Рада сделала судей особой категорией – протоколы им может вручать председатель НАПК или заместитель.

"Они направляются (протоколы – 24 канал) заказным письмом, на предоставление объяснений есть 7 рабочих дней, только после этого направляем в суд", – сказал он.

Обратите внимание! 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование чиновников государственного или местного уровня. Больше о скандале вокруг КСУ – читайте здесь .