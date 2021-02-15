Заоблачные суммы за отопление побудили некоторых украинцев к установке счетчика. Ведь иногда платежки – отличались на тысячи гривен.

За установку счетчика нужно заплатить, но после этого больше не придется переплачивать. В то же время даже между соседями существует разница в оплате.

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Житель Киева рассказал, что получил платежку за декабрь на сумму в 1300 гривен, а его сосед заплатил в несколько раз больше – 7200 гривен. Но вопрос о том, почему у мужчины и его соседа такая значительная разница в оплате – остается открытым.

Оказалось, что такой случай не единственный. Некоторые украинцы рассказали, что ранее платили за отопление примерно 3000 гривен, однако зимой 2021 года – 5700 гривен.

В чем причина разницы в платежках

Координатор жилищно-коммунальных программ Татьяна Бойко объяснила, в чем причина разницы между оплатами за отопление. По ее словам, если у кого – то есть счетчик, то он будет платить согласно ему, однако в случае его отсутствия – общедомовая сумма будет разбрасываться согласно квадратным метрам.



Бойко объяснила, в чем причина разницы между оплатами / Фото 24 канала

Также она заверила, что хоть установка общедомового счетчика ограничена законом – начисление по нему все равно осуществляет Облгаз, а НКРЕКП просто закрывает на это глаза.

Поэтому человек сможет доказать только через суд, что он не должен платить по общедомовым показателям. Однако чтобы не было подобных ситуаций, единственным вариантом для жителей соответствующих квартир является установка счетчика.

Если люди хотят уменьшить платежку на 30%, то очевидно, что мероприятия нужно делать совместно, ведь дом – это целостный объект. Первым шагом должно быть создание ОСМД, тогда привлечь энергоаудитора, который поставит "диагноз" вашему дому,

– сказала Татьяна Бойко.

Как сэкономить на отоплении

Разница сумм в платежках за отопление при одинаковой площади квартир обусловлена тем, что каждый дом уникален с точки зрения потребления тепла. На это влияет множество факторов:

утепление дома;

перепланировка внутри него;

и даже состояние чердака.

Если человек хочет сэкономить на отоплении, то есть несколько альтернативных вариантов – плата за отопление может быть в три раза меньше. Для этого стоит позаботиться о надлежащем утеплении дома.



Есть несколько альтернативных вариантов по экономии на отоплении / Фото 24 канала

Например, есть программа "70 на 30", где 70% средств за утепление квартиры платит город, а 30% – жители дома.

Существует программа "Тепла оселя", согласно которой городской бюджет возмещает до 30% основной суммы кредита на энергоэффективность, который ОСМД берет в банке-партнере программы. Максимальная сумма компенсации – 1 миллион гривен.