Полиция установила провизоров, продавших таблетки школьницам в Боярке
Две семиклассницы из Боярки выпили несколько десятков таблеток спазмолитика. Одна из них умерла. Правоохранителям удалось установить аптеку, в которой дети приобрели "Дротаверин".
Источник:ТСН.Ранок
Также полиция получила информацию, какие именно провизоры продали девушкам лекарства.
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Правоохранители обратились в Гослекслужбу
Для этого правоохранители обратились в Гослекслужбу. Они попросили сообщить, законно ли продавать данный препарат детям.
Отметим, что 16 февраля семиклассниц нашли без сознания в уборной лицея. Девушки посмотрели видео в Tik Tok. В нем был призыв попробовать выпить 40 таблеток "Дротаверина" и посмотреть, какой будет эффект.
"Дротаверин" отпускают без рецепта
Одна из школьниц умерла. Другую экстренно госпитализировали. По словам уполномоченного по защите прав ребенка Николая Кулебы, состояние девочки удовлетворительное, однако она нуждается в длительном восстановлении.
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