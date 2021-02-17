Две семиклассницы из Боярки выпили несколько десятков таблеток спазмолитика. Одна из них умерла. Правоохранителям удалось установить аптеку, в которой дети приобрели "Дротаверин".

Также полиция получила информацию, какие именно провизоры продали девушкам лекарства.

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Правоохранители обратились в Гослекслужбу

Для этого правоохранители обратились в Гослекслужбу. Они попросили сообщить, законно ли продавать данный препарат детям.

Отметим, что 16 февраля семиклассниц нашли без сознания в уборной лицея. Девушки посмотрели видео в Tik Tok. В нем был призыв попробовать выпить 40 таблеток "Дротаверина" и посмотреть, какой будет эффект.

"Дротаверин" отпускают без рецепта

Одна из школьниц умерла. Другую экстренно госпитализировали. По словам уполномоченного по защите прав ребенка Николая Кулебы, состояние девочки удовлетворительное, однако она нуждается в длительном восстановлении.

Обратите внимание! Как отметили в полиции, препарат "Дротаверин" является аналогом известного всем спазмолитика "НО-ШПА". Поэтому его отпускают тоже без рецепта.