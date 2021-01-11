Дмитрий Кулеба считает, что затянувшуюся войну с каждым годом все труднее остановить и урегулировать. Однако министр иностранных дел не думает, что страны Запада устали от войны на Донбассе.

Страны Запада и ситуация на Донбассе

Чем дольше длится война – тем хуже. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он процитировал слова древнего китайского стратега Сунь-цзы о том, что лучшей войной является быстрая война. Кулеба отметил, когда война затягивается, останавливать ее и урегулировать с каждым годом становится все сложнее.

Однако я не чувствую усталости от войны на Донбассе у наших западных партнеров,

– добавил министр.

История не стоит на месте, появляются новые конфликты и проблемы, которые тоже требуют времени и ресурсов мира.

Однако глава МИД подчеркнул: позиции, что о Донбассе можно забыть, он не видит ни у кого.

Украина работает над тем, чтобы война как можно быстрее завершилась миром. И чтобы он был на украинских условиях: восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины без ущерба национальным интересам и европейскому будущему государства.

Обратите внимание! В апреле 2014 года российские войска незаконно вошли на территорию восточной части Украины, после чего началась война на Донбассе. Украина пытается разными путями установить мир на оккупированных территориях и вернуть их в состав Украины. Однако Россия каждый раз блокирует все такие попытки.