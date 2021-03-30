Уснул за рулем: в Запорожье водитель перелетел через забор и врезался в гараж
На трассе Энергодар – Васильевка – Бердянск в Запорожской области автомобиль Skoda Octavia съехал с дороги, перелетел через ограждение и врезался в ворота гаража. Вероятно, водитель потерял управление из-за того, что заснул за рулем. Инцидент произошел утром 28 марта.
Источник:Васильевский отдел полиции
Сообщают, что водителю автомобиля – 41 год. Он является жителем Энергодара.
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Подробнее о событии
Авария произошла в 5 часов утра в городе Васильевка. В фото с места происшествия видно, что авто не только перелетело через бетонное ограждение, но и застряло на нем. В результате этого инцидента никто не пострадал.
Реакция полиции
Правоохранители составили протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло повреждение. По нем предусмотрено наказание в виде штрафа 340 гривен.
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