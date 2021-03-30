На трассе Энергодар – Васильевка – Бердянск в Запорожской области автомобиль Skoda Octavia съехал с дороги, перелетел через ограждение и врезался в ворота гаража. Вероятно, водитель потерял управление из-за того, что заснул за рулем. Инцидент произошел утром 28 марта.

Сообщают, что водителю автомобиля – 41 год. Он является жителем Энергодара.

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Подробнее о событии

Авария произошла в 5 часов утра в городе Васильевка. В фото с места происшествия видно, что авто не только перелетело через бетонное ограждение, но и застряло на нем. В результате этого инцидента никто не пострадал.

Реакция полиции

Правоохранители составили протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло повреждение. По нем предусмотрено наказание в виде штрафа 340 гривен.

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