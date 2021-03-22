Главной темой селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского было противодействие распространению коронавируса. Во время обсуждения президент Украины заслушал доклад о текущей ситуации в Украине и анонсировал принятие ряда законодательных инициатив.

Итоги совещания Зеленского

В традиционном селекторном совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Важно COVID-19 в Украине: около 8 тысяч инфицированных, 157 жертв

Ускорение вакцинации

Владимир Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому, государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров создадут специальный компенсационный фонд.

Также Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят как можно быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививки через портал "Дія".

К слову! Украинцы могут записаться на вакцинацию в кабинете гражданина на diia.gov.ua. После подтверждения записи следите за уведомлениями в "Дії". Система уведомит вас, когда откроется запись на прививку.

Также правительство работает над тем, чтобы поскорее получить обещанные вакцины от COVID-19. Пока договоренности не только в рамках программы COVAX, но и относительно вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

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Распространение COVID-19 в Украине

Премьер-министр проинформировал, что активных больных в стране по состоянию на 22 марта более 263 тысяч.

Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч. Коек интенсивной терапии занято 2 тысячи 652 из 4 тысяч 909,

– отметил глава правительства.

Как добавил Шмыгаль, в Киеве, Одесской и Ивано-Франковской области сейчас наибольшая динамика роста количества больных COVID-19.

Какова ситуация с COVID-19 в Украине? С начала пандемии коронавируса в Украине болезнь подхватили более 1,5 миллиона человек. Из них, к сожалению, 30 098 больных умерли. Еще 1 260 842 человека выздоровели. Ситуация в отдельных областях Украины критическая. К примеру, в больницах Николаева больных COVID-19 С начала пандемии коронавируса в Украине болезнь подхватили более 1,5 миллиона человек. Из них, к сожалению, 30 098 больных умерли. Еще 1 260 842 человека выздоровели. Ситуация в отдельных областях Украины критическая. К примеру, в больницах Николаева больных COVID-19 размещают в коридорах . А в Киевской городской больнице № 4 сразу 6 карет скорой ждали в очереди, чтобы передать больных в инфекционное отделение.

Поддержка бизнеса

Денис Шмыгаль сказал, что 20 марта Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отнесла в красную зону Киев и Одесскую область. Владимир Зеленский поручил разработать механизм совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в красных зонах.

Добавим, что по состоянию на 22 марта в красной зоне оказались 7 регионов. Самый высокий уровень опасности, кроме Сумщины, наблюдают в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Житомирской и Киевской областях.