Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение об усилении ответственности за ложь в декларациях. Если законопроект поддержат, за такие действия будут наказывать штрафом или заключением.

Источник: Офис Президента

Совет национальной безопасности и обороны одобрил этот законопроект и порекомендовал Зеленскому внести его в Раду как неотложный.

Кстати Украинцев привлекут к важным решениям, – Зеленский приветствовал принятие закона о референдуме

Что предусматривает законопроект

Проект предусматривает возвращение ограничения свободы за ложь в декларации или ее непредставление:

За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от правды на сумму от 500 до 2 000 прожиточных минимумов, – штраф от 3 000 до 4 000 необлагаемых минимумов, либо общественные работы (150 – 240 часов), либо ограничение свободы до 2 лет.

В случае лжи, которая отличается от правды на сумму свыше 2 000 прожиточных минимумов, – штраф от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов, либо общественные работы (150 – 240 часов), либо ограничение свободы или заключение до 2 лет.

За непредставление декларации будут штрафовать от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов, либо обязывать к общественным работам, либо заключать в тюрьму до 2 лет.

Обратите внимание! Ранее Конституционный Суд отменил наказание за ложь в декларациях, ограничив работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В декабре Зеленский разблокировал деятельность НАПК, подписав соответствующий закон.



Подробнее – читайте здесь.