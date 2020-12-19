В Украине с 19 декабря действуют карантинные ограничения. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон.

Сначала учреждения культуры будут работать в режиме оранжевой зоны карантина, далее – красной, и затем снова оранжевой. Об этом министр культуры и информационной политики написал в своем телеграмм-канале.

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Ткаченко отметил, что правила работы некоторых учреждений изменились, по сравнению с предыдущими карантинными ограничениями.

С 19 декабря по 7 января разрешено работать всем учреждениям культуры, религиозным учреждениям, культурным сооружениям, кинотеатрам и отелям. Впрочем, следует соблюдать карантинные нормы:

на массовых мероприятиях может находиться до 20 человек с дистанцией не менее 1,5 метра;

в церквях ограничение – 1 человек на 5 квадратных метров, на открытом воздухе – дистанция 1,5 метра;

заполненность кинотеатров не более 50%;

в музеях, выставках, галереях и тому подобное ограничением – 1 человек на 10 квадратных метров площади.

Что разрешено в январе

работа историко-культурных заповедников;

проведение репетиций театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без привлечения зрителей и с карантинными ограничениями на репетициях;

снятие кинопроектов, клипов и т. п (с соблюдением карантинных ограничений на площадке);

работа гостиниц. В частности, работа заведений питания и других мест питания при гостиницах с 06:00 до 11:00, а по заказу клиентов в гостиничный номер – круглосуточно;

работа организаций горнолыжного досуга, но без заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков на территории;

организация новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок).

Впрочем, в январе запрещена работа учреждений культуры и кинотеатров. Также нельзя проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия.

Обратите внимание! 14 декабря Кабинет министров обновил карантинные ограничения в Украине. В действие они вступили 19 декабря. Кстати, самые жесткие ограничения будут действовать на протяжении 8 – 25 января. Подробнее о карантине зимой – читайте здесь.