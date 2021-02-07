Удаленность от областных центров затрудняет для полиции возможность обеспечить круглосуточное патрулирование в сельской местности. Соответствующая ситуация обусловливает безнаказанность и увеличение правонарушений.

Чаще всего на территории объединенных территориальных общин, по информации Нацполиции, случаются такие виды преступлений, как хулиганство, рейдерство и кражи.

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В МВД ожидают, что ситуацию с криминалом в небольших населенных пунктах сможет решить всеукраинский проект "Полицейский офицер общины", который стартовал весной 2020 года.

Сотрудничество с полицией на Кировоградщине

На Кировоградщине о сотрудничестве с полицией еще до конца 2020 года договорились 14 ОТГ. Председатель Новопражской ОТГ Богдан Куруп рассказал, что соответствующее сотрудничество способствует раскрытию преступлений.

Также он добавил, что для лучшей работы офицерам полиции, которые начали работать на территории, установили камеры видеонаблюдения.

Задача проекта МВД

Задача проекта – подготовить участкового полицейского, который будет жить и работать на территории ОТГ. В то же время служить на местах могут как мужчины, так и женщины.



Служить на соответствующих местах могут и мужчины, и женщины / Фото 24 канала

Община должна обеспечить офицера рабочим местом и служебным жильем. Кроме того – должна выделить транспорт для патрулирования.

В целом содержание офицеров обходится обществу примерно в 100 – 150 тысяч гривен в год. Со своей стороны, управление Нацполиции должно обеспечить униформу, оружие и зарплату.

Отбор кандидатов для проекта

Руководитель областного управления Нацполиции Роман Козьяков сообщил, что соответствующие кандидаты будут проходить:

полиграф;

тест на знание соответствующих логических задач.

Он добавил, что после того, как сотрудник полиции пройдет конкурсный отбор – его отправят на обучение и стажировку.

Козьяков сообщил, что соответствующие кандидаты будут проходить полиграф / Фото 24 канала

Которые еще ОТГ начали сотрудничество с полицией

Меморандум о сотрудничестве с полицией в начале февраля 2021 года подписали еще 6 ОТГ. Первый заместитель Ровненского сельского головы Станислав Ищенко отметил, что к соответствующей программе решили присоединиться именно через понимание проблем на территории.

Населенные пункты удалены друг от друга. И понятно, что профилактика на территории необходима, потому что там проживает много людей, в частности состоящих на учете,

– сказал Ищенко.

Сейчас проект "полицейский офицер общины" внедрен в 13 областях. В Украине к нему присоединились более 200 общин, в которых охраняют порядок 365 сотрудников полиции. До конца 2021 года Национальная полиция планирует распространить проект на все регионы.



Проект "полицейский офицер общины" внедрили в 13 областях / Фото 24 канала