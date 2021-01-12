Художница и шестидесятница Людмила Семыкина ушла из жизни 12 января. Легендарной художнице было 95 лет. Причина смерти пока неизвестна.

Семыкина была заслуженной художницей Украины, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Премии имени Василия Стуса. Об на своей странице в фейсбуке сообщает Музей шестидесятничества.

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Мы благодарны Людмиле Николаевне за ее творчество и патриотизм, за теплые слова и оставленные воспоминания,

– говорится в сообщении.

В 60-х годах ХХ века Семыкина пострадала от действий советской власти.



Людмила Семыкина / Музей шестидесятничества

В 1968 году художница подписала "знаменитое письмо 139 деятелей украинской культуры в защиту украинских политзаключенных".

Впоследствии Семыкина проигнорировала требование советской власти и не отозвала свою подпись с письма. Компанию в этом ей составила художница Алла Горская.

За это Семыкину исключили из Союза художников УССР.

Восстановили там художницу только в 1988 году.

Обратите внимание! За свою жизнь Семыкина оставила потомкам богатый творческий задел. В частности, создала серию костюмов с национальными традициями "Скифская степь", "Полесская легенда", "Княжа доба", "Ретро", "Модерн" (1965 – 1996). Кроме того, художница работала над созданием костюмов к фильму "Захар Беркут" (1970 – 1971 годы).