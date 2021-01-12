"Спасибо за воспоминания": ушла из жизни художница и шестидесятница Людмила Семыкина
Художница и шестидесятница Людмила Семыкина ушла из жизни 12 января. Легендарной художнице было 95 лет. Причина смерти пока неизвестна.
Семыкина была заслуженной художницей Украины, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Премии имени Василия Стуса. Об на своей странице в фейсбуке сообщает Музей шестидесятничества.
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Мы благодарны Людмиле Николаевне за ее творчество и патриотизм, за теплые слова и оставленные воспоминания,
– говорится в сообщении.
В 60-х годах ХХ века Семыкина пострадала от действий советской власти.
Людмила Семыкина / Музей шестидесятничества
В 1968 году художница подписала "знаменитое письмо 139 деятелей украинской культуры в защиту украинских политзаключенных".
Впоследствии Семыкина проигнорировала требование советской власти и не отозвала свою подпись с письма. Компанию в этом ей составила художница Алла Горская.
За это Семыкину исключили из Союза художников УССР.
Восстановили там художницу только в 1988 году.
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