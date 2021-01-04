После резонанса, который вызвало фото нардепа Ильи Кивы в шапке-ушанке, политик решил добавить и видео. Но чтобы сделать его более убедительным, приправил запись щепоткой нецензурной лексики – послал на*уй украинцев. К счастью, не всех, а только тех, которые не поддерживают декоммунизацию.

Народный депутат и член фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива продолжает переживать из-за декоммунизации в Украине. 3 января политик решил подлить масла в огонь с помощью видео, опубликованного на своей странице в фейсбуке, как заметил 24 канал.

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В этом видео Кива фигурирует в советской ушанке – шапке с красной звездой времен СССР, а также серпом и молотом, которые в Украине признаны незаконной символикой тоталитарного режима.

Заметим, 31 декабря нардеп уже выкладывал фото с такой же шапкой, которое активно обсуждали в сети. На этот раз Кива "добавил убедительности" – в видео присутствует брань.

Мама, я на тренировке, с тренером, и в шапке. И пошли они на*уй со своей декоммунизацией,

– сказал народный депутат.

В видео не уточняется, кому именно следует идти в указанном направлении. Но можно предположить, что речь идет о тех украинцах, которые поддерживают декоммунизацию.

Заметим, в апрельском исследовании 2020 Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии 44% опрошенных заявили, что относятся негативно к декоммунизации. Предполагаем, эти украинцы на посыл господина Ильи Кивы могут не обращать внимания.

Что следует помнить о запрете коммунистической символики в Украине

Декоммунизация – это процесс избавления от советской идеологии. Стартовал он в Украине в 2015 году.

Названия городов, сел, улиц и других топонимов начали менять, а также законом запрещено использование всей советской символики.

В 2019 году Конституционный Суд Украины подтвердил конституционность закона.