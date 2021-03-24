Технічна помилка: у Мінветеранів пояснили "злив" даних українців, записаних на вакцинацію
Персональні дані людей, які записалися на позачергову вакцинацію як лідери громадської думки, помилково виклали у вільний доступ. Жертвами такої помилки стали люди з 7 областей України.
Источник:Zaxid.net
Відомо, що у вільному доступі опинилися імена, номери телефонів, адреси, рід діяльності та мотивація українців, які хотіли вакцинуватися як лідери громадської думки.
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На сайті Міністерства у справах ветеранів України 24 березня опублікували перелік українців, які записалися на позачергову вакцинацію як лідери громадської думки. У матеріалі було посилання на гугл-таблицю з персональними даними українців.
Загалом на сайті Міністерства зі справ ветеранів оприлюднили персональні дані кількох тисяч людей із 7 областей:
- Кіровоградської,
- Львівської,
- Полтавської,
- Рівненської,
- Харківської,
- Херсонської,
- Хмельницької.
У міністерстві оперативно відреагували та видалили посилання на таблиці, однак до цього часу інформація була у вільному доступі близько чотирьох годин.
Позиція Мінветеранів
Спікерка міністра у справах ветеранів Оксана Химич у коментарі "Радіо Свобода" сказала, що "злив" даних був технічною помилкою.
За її словами, у матеріалі на сайті відомства замість посилань на форми запису на вакцинацію випадково опублікували посилання на таблиці з базами, де містяться дані осіб, які вже подали заявки.
Міністерство у справах ветеранів зараз повторно перевіряє всі посилання в новини на сайті відомства.
Персональні дані українців, записаних на вакцинацію / Скриншот таблиці
Зауважимо, що з 15 березня на Львівщині почали вакцинацію публічних людей і активістів. Загалом від початку кампанії вакцинації на Львівщині отримали щеплення 6 933 людини.
Вакцинація в Україні: головне
- В Україні вакцинація розпочалася 24 лютого 2021 року. Першими від коронавірусу щепили медиків. Для вакцинації використовують індійським препарат Covishield, який виробляють за ліцензією Оксфорд AstraZeneca.
- Згодом свої щеплення публічно отримав глава МОЗ Максим Степанов отримав дозу вакцини 1 березня. Наступного вакцинувалися президент Володимир Зеленський та головний санлікар Віктор Ляшко.
- За минулу добу в Україні проти COVID-19 щепили 15 097 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щепили 137 026 осіб.
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