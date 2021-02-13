Уряд має конструктивну співпрацю з МВФ, – Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль від імені Уряду подякував команді місії Міжнародного валютного фонду. Він зауважив, що вже домовилися про наступні кроки, обговорили строки їхнього виконання і чітко розуміють очікувані результати.
Источник:Фейсбук Дениса Шмигаля
За його словами, за час роботи віртуальної місії окреслили низку питань, щодо яких продовжують конструктивний діалог з МВФ. Зокрема це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації.
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Уряд продовжує конструктивну співпрацю з МВФ
Він відзначив: "З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by".
Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ,
– заявив Шмигаль.
Інтеграція України з ЄС і НАТО
Міністр зауважив: "Інтеграція України з Євросоюзом та НАТО буде посилена. Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації в Брюссель цього тижня".
Він розповів, щодо чого говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки:
- старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом. "Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС", – сказав Шмигаль;
- питання "промислового безвізу". Він зазначив, що вже найближчим часом завершать роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму.
Промисловий безвіз» — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації,
– також відзначив прем'єр-міністр.
І третє питання – подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в наше законодавство. Саме євроінтеграційні прагнення, як заявив Шмигаль, це червона нитка, яка проходить через усю роботу Уряду – це топпріоритет.
Які завдання Уряду
Прем'єр-міністр зауважив, що на форумі "Україна 30" відбулась важлива дискусія для розуміння помилок, перспектив та планів: "У 2021 – у нас дуже багато амбітних завдань:
► запуск ринку землі, який стане історичним кроком для нашої країни;
► розвиток енергетичних ринків та зокрема ринку газу для населення;
► ухвалення законодавчої бази для запуску накопичувальної пенсійної системи. Її відсутність – це економічний злочин, і ми маємо це виправити, аби забезпечити гідну пенсію для українців;
► "Велика приватизація" та державно-приватне партнерство. Це наша точка для серйозних інвестицій та зменшення ролі держави в економіці;
► подальше здешевлення кредитного ресурсу. Це стосується і позик для бізнесу, і зниження іпотечної ставки до 5%;
► ще одна реформа, яку треба почати цьогоріч — це запуск Фондового ринку. Це процес не одного року, але відкладення цього питання віддаляє Україну від клубу успішних держав.
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