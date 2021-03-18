Новоназначенный заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило высказался об инциденте с министром Олегом Уруским в ОАЭ. Тогда на фото рядом с украинским министром стоял чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Брусило ранее работал в Службе Государственного Протокола и Церемониала ОП. Он считает, что не стоит искать конспирологических теорий в том, что произошло.

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Чиновник подчеркнул, что не был участником этого визита. Поэтому из-за этого не может комментировать то, что видел только на фотографиях, а не собственными глазами.

Однако считаю, что это было совпадением. Думаю, либо не были привлечены организационно-протокольные службы, либо это была случайность,

– убежден он.

"Это мой субъективный взгляд. Поэтому не буду утверждать, поскольку не знаю всех деталей той ситуации", – заметил Брусило.

Справка. 17 марта Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем руководителя ОП. Протокольными делами в дипломатии он начал заниматься еще в 2002 году.

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