Уруский рядом с Кадыровым: что новый заместитель Ермака думает об инциденте в ОАЭ
Новоназначенный заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило высказался об инциденте с министром Олегом Уруским в ОАЭ. Тогда на фото рядом с украинским министром стоял чеченский лидер Рамзан Кадыров.
Источник:LB
Брусило ранее работал в Службе Государственного Протокола и Церемониала ОП. Он считает, что не стоит искать конспирологических теорий в том, что произошло.
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Чиновник подчеркнул, что не был участником этого визита. Поэтому из-за этого не может комментировать то, что видел только на фотографиях, а не собственными глазами.
Однако считаю, что это было совпадением. Думаю, либо не были привлечены организационно-протокольные службы, либо это была случайность,
– убежден он.
"Это мой субъективный взгляд. Поэтому не буду утверждать, поскольку не знаю всех деталей той ситуации", – заметил Брусило.
Что произошло в ОАЭ
- Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский возглавлял украинскую делегацию на международной военной выставке в ОАЭ в феврале.
- На фото и видео с этого мероприятия в кадр с ним попал российский представитель – чеченский глава Рамзан Кадыров.
- После этого премьер-министр Денис Шмыгаль написал пост в фейсбуке, в котором требовал от чиновника объяснений.
- Уруский объяснил, что оказался возле Кадырова, поскольку организаторы так решили рассадить гостей.
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