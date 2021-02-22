В соцсетях распространили фото и видео с выставки оружия в ОАЭ, где вице-премьер Олег Уруский стоит и сидит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Из-за этих снимков глава правительства Денис Шмыгаль уже потребовал срочных объяснений.

Вице-премьер Олег Уруский на своей фейсбук-странице объяснил ситуацию: говорит, что никаких контактов с Кадыровым не было.

Подробнее Шмыгаль ждет объяснений от Уруского из-за фото с Кадыровым

... я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Кадыров,

– написал Уруский.

Как Уруский объясняет общие фото и видео с Кадыровым

О том, почему он оказался рядом с Кадыровым, Уруский объяснил: размещение руководителей официальных делегаций проводили в алфавитном порядке. Таким был протокол государства-организатора, то есть ОАЭ.

Украинская делегация уже обратила внимание, что такой порядок неприемлем.

Уруский в итоге написал: не считает, что от представителей любое страны: будь то агрессора, или любой другой, нужно "шарахаться". Таким образом, по его мнению, демонстрируется неуверенное поведение и слабость украинской стороны.

Уруский и Кадыров на фото: что известно