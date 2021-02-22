Уруский объяснил, почему в ОАЭ ходил рядом с Кадыровым и присутствует на общих фото
В соцсетях распространили фото и видео с выставки оружия в ОАЭ, где вице-премьер Олег Уруский стоит и сидит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Из-за этих снимков глава правительства Денис Шмыгаль уже потребовал срочных объяснений.
Источник:Фейсбук Олега Уруского
Вице-премьер Олег Уруский на своей фейсбук-странице объяснил ситуацию: говорит, что никаких контактов с Кадыровым не было.
Подробнее Шмыгаль ждет объяснений от Уруского из-за фото с Кадыровым
... я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Кадыров,
– написал Уруский.
Как Уруский объясняет общие фото и видео с Кадыровым
О том, почему он оказался рядом с Кадыровым, Уруский объяснил: размещение руководителей официальных делегаций проводили в алфавитном порядке. Таким был протокол государства-организатора, то есть ОАЭ.
Украинская делегация уже обратила внимание, что такой порядок неприемлем.
Уруский в итоге написал: не считает, что от представителей любое страны: будь то агрессора, или любой другой, нужно "шарахаться". Таким образом, по его мнению, демонстрируется неуверенное поведение и слабость украинской стороны.
Уруский и Кадыров на фото: что известно
- Уруский и Кадыров оказались вместе на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. Уруский возглавляет украинскую делегацию, а Кадыров – российскую.
- Утром 22 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал в своем фейсбуке пост с общим фото Уруского и Кадырова.
- Он лаконично подписал его, что требует объяснений от вице-премьера.
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