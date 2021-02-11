Уровень смертности на Востоке является одним из самых высоких в мире, – Резников
В последнее время на Донбассе активизировалась работа вражеских снайперов. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 10 февраля констатировал ухудшение ситуации на передовой.
Источник:24 канал
Процент уровня смертности на оккупированных частях Донетчины и Луганщины почти самый высокий в мире – 8,6–8,7%. Об этом в эфире рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
К теме Зеленский посетил передовую на Донбассе: подробности и фото
Уровень смертности на оккупированных территориях
По его словам, в один месяц была статистика, когда от пандемии умирал каждый девятый человек.
Медицинского обеспечения и возможности делать тестирование нет. Анализы скрывают. И одновременно закрывают КПВВ на линии разграничения,
– отметил Резников.
Он добавил: "коронавирус – не помеха. Это просто изоляция – "медицинский геноцид" в отношении украинского населения, которое находится на оккупированных территориях".
Режим тишины перестает работать
Министр по вопросам реинтеграции отметил, что режим тишины сейчас работает, но все чаще нарушается. "Количество жертв, боевых потерь, ранений – меньше, чем было за аналогичные периоды, но пока ситуация не является простой", – сказал Резников.
Срыв перемирия на Донбассе: коротко
- Пророссийские боевики на Донбассе за 10 февраля 7 раз нарушили режим прекращения огня.
- Возле Горловки 11 февраля в шестую годовщину подписания Минских соглашений снайпер смертельно ранил украинского бойца.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразила свои соболезнования относительно потери.
Поделиться новостью