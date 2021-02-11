В последнее время на Донбассе активизировалась работа вражеских снайперов. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 10 февраля констатировал ухудшение ситуации на передовой.

Процент уровня смертности на оккупированных частях Донетчины и Луганщины почти самый высокий в мире – 8,6–8,7%. Об этом в эфире рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Уровень смертности на оккупированных территориях

По его словам, в один месяц была статистика, когда от пандемии умирал каждый девятый человек.

Медицинского обеспечения и возможности делать тестирование нет. Анализы скрывают. И одновременно закрывают КПВВ на линии разграничения,

– отметил Резников.

Он добавил: "коронавирус – не помеха. Это просто изоляция – "медицинский геноцид" в отношении украинского населения, которое находится на оккупированных территориях".

Подробнее о "медицинском геноциде" Алексей Резников рассказал здесь.

Режим тишины перестает работать

Министр по вопросам реинтеграции отметил, что режим тишины сейчас работает, но все чаще нарушается. "Количество жертв, боевых потерь, ранений – меньше, чем было за аналогичные периоды, но пока ситуация не является простой", – сказал Резников.

Срыв перемирия на Донбассе: коротко

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала