В американском Сенате начали рассмотрение второго импичмента Дональда Трампа. Кроме этого, против крупнейшего рупора Трампа – канала FoxNews – уже подали иск за откровенную ложь в эфире.

Журналист 24 канала Алексей Печий в программе "О главном" провел аналогию с украинскими реалиями. Он считает, что одиозные политики могут выходить сухими из воды, а все причастные к их деятельности нет.

Интересно Сколько американцев выступают за импичмент Трампу

Недавно Медведчук потерял свой медиаактив – каналы 112, NewsOne и Zik. По словам журналиста, сам Медведчук, к сожалению, может в крайнем случае просто сбежать в Ростов. Тогда как все сотрудники этих каналов стали токсичными для медиарынка.

"Работая на маргинала, они поставили крест на своей карьере. И та же история со всеми, кто пытается сотрудничать с одиозными политиками – они могут выйти сухими из воды, а вы – никогда", – заявил журналист.

Справка. 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Фактически, речь идет о компаниях, принадлежащих куму Путина Виктору Медведчуку.

О втором импичменте Трампу

Печий считает, что еще до заседания стало понятно, что история Трампа откровенно надоела многим американцам, а потому с ней хотят как можно скорее покончить.

► Демократы уверяют, что у них есть "непреодолимые" доказательства вины бывшего президента – того обвиняют в подстрекательстве к мятежу своих сторонников, что завершилось нападением на Капитолий и смертью 5 человек. А потому в Сенате ожидают объявления импичмента за "быстрым сценарием", подчеркнул ведущий.

► Республиканцы также настроены решительно, правда, вовсе не осудить Трампа. Журналист объяснил, что те убеждены, что дело против него "абсурдное и неконституционное". Якобы, Трамп уже не президент, а частное лицо, поэтому и судить его нельзя".

Захват Капитолия

Более того, по словам журналиста, Трамп якобы лично никого и не призывал к захвату Капитолия, а все его призывы к сторонникам – это просто абстрактные высказывания. Поэтому демократы в ответ обещают предоставить Сенату видеозаписи мятежников, штурмовавших Капитолий, где они говорят, что пошли на такой шаг именно из-за призывов Дональда Трампа

Интересно, что сам Трамп решил спрятать голову в песок и просто отказался свидетельствовать в Сенате. Поэтому дальше на Сенат ждет около недели дебатов, а окончательное рассмотрение импичмента состоится уже на следующей неделе,

– сказал Алексей Печий.

И добавил: "Казалось бы, Трамп уже и так не президент, какой смысл объявлять ему импичмент? Дело в том, что если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, то Дональд Трамп уже не сможет даже баллотироваться на пост президента во второй раз – в 2024 году. Среди аналитиков именно это считается главной идеей всего дела".

Насобираются ли голоса

Журналист заверил, что пока не похоже, что в Сенате насобирается достаточное количество голосов. Дело в том, что у демократов есть лишь половина мест в Сенате, поэтому им придется склонить на свою сторону, как минимум, 17 республиканцев.

Впрочем, такой сценарий маловероятен, поэтому история со вторым импичментом может закончиться, так же как и первая. Поэтому, вполне вероятно, что сам Трамп может выйти сухим из этой истории,

– убежден Печий.

Поэтому, по словам Печия, для миллионера и бизнесмена Трампа его президентство может стать ярким приключением без глобальных последствий – чего не скажешь о его сторонниках. Ведь против тех, кто 6 января поддался его призывам и пошел крушить Капитолий, уже открыт не один десяток уголовных дел, а кто-то даже погиб.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала

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