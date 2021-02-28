Урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с выборов, – Кравчук
Леонид Кравчук заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с политических вопросов. По его мнению, сначала следует решить вопрос безопасности и контроля над границей.
Источник:DW
По словам лидера украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов Украина не сможет добиться успехов в войне на Донбассе.
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Возьмите комплекс мер. Те, которые утверждены и одобрены Советом Безопасности ООН. 9-й пункт – сначала выборы, потом безопасность и границы. Но ведь мы взрослые люди. Есть война. Можно ли в это время провести выборы? Ну как туда приехать? Они стреляют,
– сказал Кравчук.
Он подчеркнул, что таких пунктов есть немало, поэтому следует их менять.
"Сначала надо вопрос безопасности решить. Решить вопрос границы, чтобы никто туда не лазил, как к себе за забор. А тогда решать политические вопросы. То есть нельзя начинать с политических вопросов", – пояснил политик.
Кравчук также отметил, что переговоры в нормандском формате были бы эффективнее, если бы к ним присоединились США.
Что известно о выборах на Донбассе
- В августе 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести выборы. В списке, кроме оккупированных, оказались также те общины, которые находятся дальше от зоны боевых действий.
- 5 января 2021 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской ОГА относительно возможности проведения выборов 28 марта.
- 16 января стало известно, что голосование таки не состоится. Все потому, что власть не сможет обеспечить полную безопасность людей во время выборов.
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