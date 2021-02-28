Леонид Кравчук заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе нельзя начинать с политических вопросов. По его мнению, сначала следует решить вопрос безопасности и контроля над границей.

По словам лидера украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука, без изменения основных концептуальных позиций минского и нормандского форматов Украина не сможет добиться успехов в войне на Донбассе.

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Возьмите комплекс мер. Те, которые утверждены и одобрены Советом Безопасности ООН. 9-й пункт – сначала выборы, потом безопасность и границы. Но ведь мы взрослые люди. Есть война. Можно ли в это время провести выборы? Ну как туда приехать? Они стреляют,

– сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что таких пунктов есть немало, поэтому следует их менять.

"Сначала надо вопрос безопасности решить. Решить вопрос границы, чтобы никто туда не лазил, как к себе за забор. А тогда решать политические вопросы. То есть нельзя начинать с политических вопросов", – пояснил политик.

Кравчук также отметил, что переговоры в нормандском формате были бы эффективнее, если бы к ним присоединились США.

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