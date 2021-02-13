Украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем посетила Брюссель, где состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Политики даже договорились о сотрудничестве в некоторых сферах.

Делегация в течение 9 – 11 февраля проведела ряд встреч с руководством ЕС.

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Каковы результаты визита

Зеленый курс

10 февраля Шмыгаль вместе с Исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом поговорил о присоединении Украины к европейскому Зеленому курсу.

Что такое европейский Зеленый курс? Это программа мероприятий, которая предусматривает план перехода к климатически нейтральной Европе до 2050 года.

Шмыгаль подчеркнул, что могут разработать украинский Зеленый курс, направленный на достижение климатической нейтральности.

Трансформация угольных регионов

Политики обсудили сотрудничество относительно трансформации угольных регионов. К слову, Украина уже начала работу над Концепцией реформирования угольной отрасли.

Вместе с Правительством Германии работаем над пилотными проектами,

– заметил премьер.

Шмыгаль поблагодарил ЕС за финансовую поддержку повышения энергоэффективности в Украине.

Цифровизация

Также Шмыгаль встретился с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии относительно цифровой эры Маргрет Вестагер. Делегация рассказала, что в Украине работают над цифровой трансформацией, ведь целью этого является интеграция в Единый цифровой рынок ЕС.

Шмыгаль напомнил о договоренности совместно работать над заключением Соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг.

Кроме того, говорили о заключении Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции,

Обратили внимание на начало кибердиалогов в первом полугодии 2021 года и относительно космического сотрудничества.

Также Шмыгаль приветствовал намерения ЕС предоставить Украине доступ к навигации Safety of Life для украинских спасателей.



Шмыгаль и Вестагер / Фото Кабмина

Сырьевая отрасль

Делегация встретилась с вице-президентом ЕК по вопросам межинституционных отношений Марошем Шефчовичем.

Ранее Шмыгаль поддержал идею принятия Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сырьевой отрасли. Вместе с тем Шефчович заметил, что благодаря этому Европейский Союз увеличит финансирование программы технической помощи для Украины на 800 тысяч евро.



Шмыгаль и Шефчович / Фото Кабмина