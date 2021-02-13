Упрощение торговли и Зеленый курс: итоги визита Шмыгаля в Брюссель
Украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем посетила Брюссель, где состоялось заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. Политики даже договорились о сотрудничестве в некоторых сферах.
Источник:Правительственный портал
Делегация в течение 9 – 11 февраля проведела ряд встреч с руководством ЕС.
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Каковы результаты визита
Зеленый курс
10 февраля Шмыгаль вместе с Исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом поговорил о присоединении Украины к европейскому Зеленому курсу.
Что такое европейский Зеленый курс?Это программа мероприятий, которая предусматривает план перехода к климатически нейтральной Европе до 2050 года.
Шмыгаль подчеркнул, что могут разработать украинский Зеленый курс, направленный на достижение климатической нейтральности.
Трансформация угольных регионов
Политики обсудили сотрудничество относительно трансформации угольных регионов. К слову, Украина уже начала работу над Концепцией реформирования угольной отрасли.
Вместе с Правительством Германии работаем над пилотными проектами,
– заметил премьер.
Шмыгаль поблагодарил ЕС за финансовую поддержку повышения энергоэффективности в Украине.
Цифровизация
Также Шмыгаль встретился с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии относительно цифровой эры Маргрет Вестагер. Делегация рассказала, что в Украине работают над цифровой трансформацией, ведь целью этого является интеграция в Единый цифровой рынок ЕС.
- Шмыгаль напомнил о договоренности совместно работать над заключением Соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг.
- Кроме того, говорили о заключении Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции,
- Обратили внимание на начало кибердиалогов в первом полугодии 2021 года и относительно космического сотрудничества.
- Также Шмыгаль приветствовал намерения ЕС предоставить Украине доступ к навигации Safety of Life для украинских спасателей.
Шмыгаль и Вестагер / Фото Кабмина
Сырьевая отрасль
Делегация встретилась с вице-президентом ЕК по вопросам межинституционных отношений Марошем Шефчовичем.
Ранее Шмыгаль поддержал идею принятия Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сырьевой отрасли. Вместе с тем Шефчович заметил, что благодаря этому Европейский Союз увеличит финансирование программы технической помощи для Украины на 800 тысяч евро.
Шмыгаль и Шефчович / Фото Кабмина
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