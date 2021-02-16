Верховная Рада 16 февраля поддержала законопроект, согласно которому усиливается ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Также, согласно документу, расширяются полномочия полиции.

Говорится о проекте закона №2695. Он предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за отдельные нарушения безопасности дорожного движения. Этот документ Рада получила еще 27 декабря 2019 года.

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Как голосовали за этот законопроект

"За" свои голоса отдали 325 парламентариев. Против были только 3 нардепа. В то же время воздержались 19 и не голосовали 26 человек.

Всего участие в голосовании приняли 373 народных избранника.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», #ЗП2695 ️https://t.co/LtlLSENu0V pic.twitter.com/7xkdoruuH4 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 16, 2021

Что теперь грозит за управление авто пьяным

Как рассказал недавно заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, сейчас штраф достаточно большой – 10 200 гривен, за повторное нарушение – 20 400 гривен.

Но это не останавливает негодяев, они снова и снова садятся за руль в нетрезвом состоянии. Мы предложили в законопроекте, чтобы за повторность был административный арест, судья сможет принять такого человека и сказать: нет, друг, ты не будешь ездить пьяным, если ты второй, третий раз садишься, у тебя будет возможность сесть на 10 суток и подумать,

– подчеркнул он.

Геращенко добавил, что в 2020 году украинцы 129 340 раз садились за руль в нетрезвом состоянии.

В то же время нардеп Вячеслав Медяник уточнил, что законопроект предлагает ряд предохранителей, чтобы водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не смог избежать ответственности.

Говорится о таких нормах:

невозможно будет передать нарушителя на поруки общественным организациям или коллективам (ранее этим очень злоупотребляли);

невозможно будет избежать наказания за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии алкогольного опьянения через раскаяние, примирение, поручительство или изменение обстоятельств;

растет срок привлечения к ответственности по Кодексу об административных правонарушениях с 3-х месяцев до 1 года (это сделает невозможным состояние закрытия этого дела и виновные не избегут наказания).

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Усиление полномочий полицейских

Патрульных полицейских наделят полномочиями по остановке транспортных средств с 22 часов до 8 часов утра, в выходные и послепраздничные дни. Причина такой остановки – проведение профилактических мероприятий по выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Законодательно закрепляют возможность использования полицейским технических средств видеозаписи. После такие материалы следует обязательно включить в протокол об административном правонарушении.

Кроме того, по требованию полицейского водитель обязан:

выключить двигатель транспортного средства и извлечь ключ из замка зажигания;

выйти из машины;

держать руки в поле зрения полицейского;

передать для проверки документы;

выполнять требования или распоряжения полицейского.

Также законодательно закрепляют возможность использования полицейским технических средств видеозаписи. После такие материалы следует обязательно приобщить к протоколу об административном правонарушении.