Российское государство – это не только одна вертикаль, но и одна извилина.

Позднебрежневское слабоумие

"Репрессии против священников были, но они не были выборочными, они касались всех. Это чрезвычайно важно для нашей страны".

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Пресс-конференция Путина проходит как советское партсобрание. Раньше любых авторитетных изданий, раньше вопросов о войне на Донбассе, о попытке путинских спецслужб убить Навального, слово предоставили... музыканту Шнурову из группы "Ленинград" (который представился сотрудником телеканала!), и задал глупейший постановочный вопрос, примет ли Путин в России Трампа, если Трампу придется бежать из США.

Цитата про репрессии, по-моему, очень забавная, случайно вырвалось. А все вопросы и ответы, и кто и как будет задавать – четко смонтировано. В студиях из разных городов сидят якобы десятки "журналистов" с вопросами на плакатах – и ни один вопрос не касается политики, войн, политических убийств, коррупции, дочерей Путина, ставших миллиардершами.

Путинская Россия превратилась в унылый "совок" с явными признаками позднебрежневского слабоумия, когда власть даже не пытается имитировать интеллект, когда каждый оратор благодарит уважаемого Владимира Владимировича, когда участники спектакля без какого-то энтузиазма и нерва озвучивают свои роли.

Российское государство – это не только одна вертикаль, но и одна извилина.

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Стоит посмотреть Путина, чтобы увидеть наглядно – это не цивилизационный проект, это не альтернатива Евросоюзу. Это давно остановившийся в своем развитии царь, для ублажения которого челядь искусно имитирует вовсе не не пресс-конференцию и не свободу слова и даже не диалог с обществом. Это отчетно-выборная конференция, на которой партхозактив 80-х выступает с текстами из 2020-го.

Источник: Facebook