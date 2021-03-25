Воздушный авиапатруль – уникальная миссия НАТО, призванная защитить воздушное пространство стран-членов этой организации. Самолеты альянса мгновенно реагируют на любые нарушения воздушного пространства и перехватывают неизвестные воздушные суда, обычно российские.

Миссия воздушной полиции НАТО – исключительно оборонительная. Ее цель – эффективно защитить воздушное пространство союзников.

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Защита неба союзников

Первые подразделения авиапатруля в Альянсе основали еще в 1961 году, в разгар Холодной войны. С тех пор эта обязанность коллективна и предполагает постоянное военное присутствие. Самолеты воздушной полиции находятся в боеготовности круглосуточно.

Роль пилота воздушной полиции заключается в том, чтобы быть глазами в небе: быстро подлететь к другому самолета, описать его, определить и сообщить, кто в воздухе и что они там делают,

– рассказал пилот "Алексис".

Воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии самолеты НАТО патрулируют с 2004 года – с тех пор как эти 3 страны вступили в Альянс. Ведь собственных воздушных сил государства не имеют. Поэтому союзники по очереди разворачиваются на авиабазе в Литве, а с начала российской агрессии в Украине – еще и на аэродроме в Эстонии.

Перехват российских самолетов

"Что делает нашу миссию особой, так это большое количество перехватов самолетов российской авиации", – отметил испанский подполковник Хесус Гутьеррес Галлего.

Именно вблизи стран Балтии расположен воздушный коридор, который российские самолеты используют, чтобы, в частности, добраться до своего анклава – Калининграда. Истребители НАТО поднимаются по тревоге едва ли не каждый день.

Самолеты НАТО вблизи Балтии / Фото Informativa.ba

Только в 2020 году взлетали в небо более 400 раз. Неизвестные самолеты приближались на критически близкое расстояние к воздушному пространству Североатлантического альянса. И более 3 с половиной сотни из них – российские суда.

Отсутствие опознавательных знаков на борту, не поддержание связи с диспетчерами, нарушение плана полета – веские причины, чтобы проверить самолет в небе. Ведь такие действия по меньшей мере угрожают безопасному движению гражданских авиалайнеров.

В апреле 2020 года российские истребители Су-27 и Су-30 приблизились к американскому эсминцу "ДОНАЛЬД КУК", который маневрировал вблизи литовского побережья. На перехват судов оперативно вылетели самолеты F-16 военно-воздушных сил Бельгии.



Истребитель F-16 Fighting Falcon / Фото Air Force США

Как работает круглосуточный мониторинг неба

Североатлантический альянс круглосуточно контролирует ситуацию в небе над странами-союзниками:

для этого только в Европе есть почти 40 радаров ;

; взлететь на перехват вражеского самолета ежеминутно готовы 60 истребителей.

Решение выпустить ли самолет на перехват принимают Объединенные центры воздушных операций, расположенные в Испании и Германии.

Справка. Небо над странами Европы ежедневно пересекают примерно 30 тысяч лайнеров. Это одно из самых оживленных воздушных пространств в мире. Поэтому любой самолет, осуществляющий маневр без связи с диспетчерами и без опознавательных знаков, угрожает безопасному воздушному движению.

Ротацию союзники осуществляют каждые 4 месяца. Участие в миссии воздушной полиции – добровольное.

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Преимущественно пилоты воздушной полиции не имеют связи с самолетами-нарушителями. Поэтому в воздухе "общаются" на языке маневров. Подлетают к воздушному судну со стороны, могут пересечь его курс, сопровождают, пока тот не улетит от воздушного пространства на безопасное расстояние.

Кому помогает Альянс

НАТО помогает всем союзникам, не имеющим собственных возможностей воздушного патруля.

В 2017 году к Альянсу присоединилась Черногория . И самолеты союзников начали миссию воздушной полиции в этой стране.

. И самолеты союзников начали миссию воздушной полиции в этой стране. Самолеты союзников патрулируют небо на юго-восточной границе НАТО в Черноморском регионе – в Румынии и Болгарии.

В Болгарии Соединенные Штаты отправили 7 истребителей F-16, чтобы патрулировать воздушное пространство.

Соединенные Штаты отправили 7 истребителей F-16, чтобы патрулировать воздушное пространство. Еще 6 самолетов-истребителей испанских воздушных сил прибыли в Румынию в феврале 2021 году. Вблизи Черноморского побережья они будут осуществлять патрульные полеты в течение 2 месяцев.

Испания впервые отправила своих истребителей на юго-восток НАТО.

Так Альянс гарантирует безопасность воздушного пространства в Черноморском регионе. Украина же в 2020 году присоединилась к "Программе расширенных возможностей НАТО".

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Это позволило обмениваться разведывательными данными и контролировать перемещение российской авиации вблизи оккупированного Крыма. Для Украины – это четкий сигнал поддержки Североатлантического альянса.



НАТО поддерживает Украину / Скриншот с видео