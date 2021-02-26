Уничтожили несколько объектов: глава Пентагона назвал подробности авиаудара в Сирии
США нанесли авиаудар в Сирии, принимая во внимание разведывательные данные иракской стороны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Соединенные Штаты уверены, что нанесли удар именно по шиитской группировке.
Источник:Пресс-служба Пентагона
Соответствующее ополчение совершало вылазки в Ираке, в том числе и против американских интересов. Остин пояснил, что США позволили иракцам провести расследование и получить разведывательные данные.
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Он сообщил, что Соединенные Штаты уничтожили несколько объектов – служили группам боевиков, которых поддерживает Иран. По словам Ллойда Остина, соответствующие объекты были расположены на пограничном КПП в Восточной Сирии.
Глава Пентагона пояснил, что они поощряли усилия иракцев, которые были полезны для установления точного расположения цели.
Мы уверены в цели, которую мы отслеживали и знаем, по чему нанесли удар. Мы уверены, что цель использовалась тем самым шиитским ополчением, которое нанесло удары (в Ираке – 24 канал),
– сказал Остин.
Остин добавил, что гордится военными в армии США, которые провели операцию. "Они действовали очень профессионально и мы благодарны за их службу", – сказал глава Пентагона.
Что известно об авиаударе США в Сирии
- 25 февраля Соединенные Штаты Америки совершили авианалет на позиции проиранских боевиков в Сирии – указ по удару отдал президент Джо Байден.
- Источник "Голоса Америки" в Пентагоне подтвердил, что авиаудар нанесли по цели, которую связывают с боевиками "Катаиб Хезболла"и "Катаиб Саид аль-Шухада" – группировками, пользующимися поддержкой Ирана, одного из противников США.
- Соответствующий удар стал ответом США на обстрелы американских коалиционных сил.
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