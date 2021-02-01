Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы он был президентом Украины в 2014 году, то не допустил бы оккупации Крыма Россией. Это также бы сделало невозможной войну на Донбассе.

Источник: Axios

Президент подчеркнул, что "мы бы все умерли", но не впустили бы оккупантов в Крым.

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Что заявил Зеленский

Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины,

- пояснил глава государства.

По словам Зеленского, когда он впервые приехал на Нормандскую встречу, то не понимал, почему никто не обсуждает вопрос Крыма.

"Все партнеры говорили, что Крым не является аджендой (повесткой дня – 24 канал). И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко – 24 канал)", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что тогда заявил России, что Украина не "ставит крест" на вопросе Крыма. "Я как президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму".

Обратите внимание! 23 августа 2021 года Украина проведет Крымскую платформу – саммит для обсуждения деоккупации полуострова. Ее инициировал именно Зеленский. Присоединиться к обсуждению пригласили лидеров европейских государств, кроме того приглашение планируют прислать России.