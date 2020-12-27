Умерла журналистка Екатерина Зеленская: что о ней известно
Известная журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская умерла 26 декабря 2020 года в возрасте 88 лет. Прощание с женщиной состоится в день ее рождения – 30 декабря в Киеве.
Прощание и отпевание запланировано начнется в 14:00 на Байковом кладбище, в крематории. Об этом сообщает "Детектор медіа".
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Она была талантливой и, главное, честной журналисткой. Активно и смело помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинского культурологического клуба. Вечная и светлая память,
– написал в Фейсбуке Олесь Шевченко.
Что известно о Екатерине Зеленской
- Екатерина Михайловна была одной из основателей и руководителей киевской организации движения.
- Журналистка работала в журнале "Украина".
- Сыном Зеленской был киевский журналист, диссидент и основатель первых независимых украинских СМИ – Сергей Набока.
- Его считают одним из основателей современной украинской журналистики.
- Набока умер в 2003 году от сердечного приступа, ему было 47 лет.
Екатерина Зеленская работала в журнале "Украина" / Фото "Историческая правда"
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