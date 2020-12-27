Известная журналистка и общественный деятель Екатерина Зеленская умерла 26 декабря 2020 года в возрасте 88 лет. Прощание с женщиной состоится в день ее рождения – 30 декабря в Киеве.

Прощание и отпевание запланировано начнется в 14:00 на Байковом кладбище, в крематории. Об этом сообщает "Детектор медіа".

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Она была талантливой и, главное, честной журналисткой. Активно и смело помогала в деятельности оппозиционного к власти Украинского культурологического клуба. Вечная и светлая память,

– написал в Фейсбуке Олесь Шевченко.

Что известно о Екатерине Зеленской

Екатерина Михайловна была одной из основателей и руководителей киевской организации движения.

Журналистка работала в журнале "Украина".

Сыном Зеленской был киевский журналист, диссидент и основатель первых независимых украинских СМИ – Сергей Набока.

Его считают одним из основателей современной украинской журналистики.

Набока умер в 2003 году от сердечного приступа, ему было 47 лет.

Екатерина Зеленская работала в журнале "Украина" / Фото "Историческая правда"