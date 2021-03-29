Вслед за мужем: умерла жена киборга Гофмана
Коронавирус унес жизнь жены киборга Игоря Гофмана, скончавшегося накануне из-за онкологии. Смерть застала супругов с разницей в один день.
Источник:фейсбук Веры Гофман
Трагическое известие о смерти матери сообщила в фейсбуке дочь – Вера Гофман. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживает в это трудное время.
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"Все, мой мозг уже отказывается верить в происходящее. Мама ушла за папой, сегодня не стало и ее. Коронавирус, теперь верим", – написала женщина.
Заметим, что жена Гофмана не знала о смерти мужа, ведь находилась в тяжелом состоянии в больнице. Родные попросили не звонить ей с соболезнованиями.
Как помочь семье
Журналист Юрий Бутусов написал, как можно помочь родным Гофманов. Он отметил, что о валютных счетах для переводов из-за рубежа сообщит позже.
"Их дочь, Вера Гофман, на которой также забота о своем муже, у которого серьезные проблемы со здоровьем, и 2 детей, сегодня говорить не может", – добавил он.
Счет для переводов в гривне – Приватбанк 5168 7422 3887 6910, Гофман Вера Игоревна.
Что известно об Игоре Гофмане
Данные из "Википедии"
- Был пулеметчиком 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Имел позывной "Упырь".
- До войны Гофман имел бизнес в строительной сфере. После событий в Иловайске пошел воевать как доброволец.
- Участвовал в боях за Донецкий аэропорт защищал старый терминал, диспетчерскую башню, здание пожарной части.
- В 2015 году его демобилизовали, он сосредоточился на деятельности своей фирмы.
- Однако уже в 2016 году вернулся в армию, на должность командира боевой машины – командира отделения.
- Впоследствии у Игоря Гофмана обнаружили рак горла.
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