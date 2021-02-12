Во Львове умерла 90-летняя Ольга Горынь – бывшая пленница ГУЛАГа, украинский диссидент, участник ОУН-УПА, деятель искусств и жена правозащитника и одного из основателей Украинской Хельсинской группы Михаила Горыня.

"На 91 году жизни отошла в вечность Ольга Горынь. Похороны состоятся в субботу, 13 февраля, в 12:00 в Поминальной часовне на улице Пекарской", – написала в фейсбуке Христина Горынь.

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Умерла Ольга Горынь: краткая биография

Ольга Горынь родилась в 1930 в Яворовском районе на Львовщине, образование получала в Львовском университете – изучала украинскую филологию.

В течение жизни была активной участницей подпольной борьбы ОУН-УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия).

Вместе с единомышленниками занималась самиздатом – писала статьи, заметки и стихи о преступной политике Сталина и коммунистов в Галичине.

Также известна как деятель искусств – занималась народной вышивкой.

В 1952, когда Ольге было только 22 советская власть осудила ее к 25 годам лагерей строгого режима.



Ольга Горынь умерла в 90 лет / Фото ЛГС

После возвращения из ГУЛАГа (ее выпустили в 1956, через несколько лет после смерти Сталина) работала в научной библиотеке Львовского университета, была художественным руководителем Дома учителя во Львове, но и не прекратила свою общественную деятельность:

Протестовала против нарушения гражданских прав.

Боролась за легализацию греко-католической и автокефальной украинской церкви.

Была среди инициаторов восстановления Союза украинок.

Возглавляла Украинскую христианскую партию женщин.

Муж Ольги Горынь (поженились в 1963 и прожили вместе 50 лет) – диссидент, правозащитник, политзаключенный, один из основателей Украинской Хельсинской группы, почетный гражданин Львова Михаил Горынь (умер в 2013).



Семья Горыней / Фото "Радио Свобода"

У Горыней во Львове, хоть за ними и постоянно следили советские силовики, часто собирались шестидесятники – Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Иван Светличный, Иван Дзюба, Иван Драч и другие.



Ольга Горынь и украинские диссиденты перед встречей с президентом США Рейганом, 1981, Москва / Фото Николая Муратова

Украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани в фейсбуке трогательно отозвался об Ольге Горынь, когда узнал о ее смерти.