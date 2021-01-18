Умерла депутат Черкасского городского совета Елена Шевченко
Жизнь депутата Черкасского городского совета и главы фракции "За майбутнє" Елены Шевченко оборвалась 18 января. 37-летняя женщина скончалась в результате осложнений после операции.
У Елены Шевченко осталась 10-летняя дочь София. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Черкасского городского совета.
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В нашей памяти Елена Шевченко навсегда останется приветливым и искренним человеком, доброжелательной коллегой, всегда внимательной и ответственной,
– сказали в пресс-службе Черкасского горсовета.
Что известно о Елене Шевченко
- Елена Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "Самопомочи" в 2015 – 2020 годах.
- На местных выборах 2020 года ее избрали во второй раз, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє".
- Также она возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития.
- Шевченко также работала заместителем директора департамента финансовой политики Черкасского городского совета.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным Елены Шевченко.
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