Жизнь депутата Черкасского городского совета и главы фракции "За майбутнє" Елены Шевченко оборвалась 18 января. 37-летняя женщина скончалась в результате осложнений после операции.

У Елены Шевченко осталась 10-летняя дочь София. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Черкасского городского совета. Важно Спонсировал кампанию Зеленского: умер юрист "95 квартала" Нижний В нашей памяти Елена Шевченко навсегда останется приветливым и искренним человеком, доброжелательной коллегой, всегда внимательной и ответственной,

– сказали в пресс-службе Черкасского горсовета. Что известно о Елене Шевченко Елена Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от "Самопомочи" в 2015 – 2020 годах.

На местных выборах 2020 года ее избрали во второй раз, тогда она стала председателем фракции "За майбутнє".

Также она возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития.

Шевченко также работала заместителем директора департамента финансовой политики Черкасского городского совета. Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным Елены Шевченко.