В МИД отметили умершего Анатолия Зленко: его имя получила самая высокая дипломатическая награда
Самая высокая награда МИД Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко. О смерти последнего стало известно 1 марта. Зленко – первый министр иностранных дел в истории Украины.
Источник:Facebook Дмитра Кулеби
Решение о новом имени высшей награды МИД принял глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Зленко – человек, который всю жизнь была предан Украине и ее дипломатии.
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Что еще о Зленко заявил Кулеба
Глава МИД подчеркнул, что Зленко:
- обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года,
- заложил фундамент дипломатии независимой Украины,
- воспитал многих звезд украинской дипломатии,
- остался для всех образцом дипломата (это самое главное).
Кулеба добавил, что никогда не работал с ним непосредственно и не имеет права называться его учеником.
Я пришел в МИД в 2003 году, когда он добывал последние дни на посту министра, который занимал уже второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след – тогда его только что изданная "Дипломатия и политика" стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат,
– отметил он.
Министр добавил, что именно с книги Анатолия Зленко начался его путь.
"Светлая память Анатолию Максимовичу и мои глубочайшие соболезнования его родным и близким", – подытожил Дмитрий Кулеба.
Что известно о награде "За преданность дипломатической службе"
- Это нагрудный знак и является одним из ведомственных поощрительных отличий МИД.
- Ею отмечают за выдающийся личный вклад и безупречную работу на дипломатической службе.
- Получить эту награду могут только те дипломаты, которых ранее отмечали нагрудным знаком "За безупречную службу" или Почетной грамотой МИД. В то же время человек должен проработать в системе органов дипломатической службы не менее 25 лет.
- Предельное количество отличий в течение года – 25 штук.
- Основали эту награду в 2004 году.
Данные взяты из приказа МИД о ведомственных наградах
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Награда "За преданность дипломатической службе" / Коллаж 24 канала
Кто такой Анатолий Зленко: краткая биография
- Родился он в поселке Ставище Киевской области 2 июня 1938 года.
- После того как в 1959 году окончил Киевский горный техникум, начал работать горным мастером шахты "Максимовка-Полога" (вблизи Кадиевки на Луганщине).
- В 1967 году окончил Киевский университет. Дальше началась его дипломатическая карьера.
- В частности, возглавлял МИД Украины дважды – 1990 – 1994 (первый министр в истории) и в 2000 – 2003 годы.
- Также занимал должности постоянного представителя Украины в ООН, посла во Франции и Португалии. Был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.
- Зленко – автор 100 работ на международную тематику.
- Владел английским, испанским, португальским и французским языками.
Данные взяты из "Википедии"
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