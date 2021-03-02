Самая высокая награда МИД Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко. О смерти последнего стало известно 1 марта. Зленко – первый министр иностранных дел в истории Украины.

Решение о новом имени высшей награды МИД принял глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Зленко – человек, который всю жизнь была предан Украине и ее дипломатии.

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Что еще о Зленко заявил Кулеба

Глава МИД подчеркнул, что Зленко:

обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года,

заложил фундамент дипломатии независимой Украины,

воспитал многих звезд украинской дипломатии,

остался для всех образцом дипломата (это самое главное).

Кулеба добавил, что никогда не работал с ним непосредственно и не имеет права называться его учеником.

Я пришел в МИД в 2003 году, когда он добывал последние дни на посту министра, который занимал уже второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след – тогда его только что изданная "Дипломатия и политика" стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат,

– отметил он.

Министр добавил, что именно с книги Анатолия Зленко начался его путь.

"Светлая память Анатолию Максимовичу и мои глубочайшие соболезнования его родным и близким", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Что известно о награде "За преданность дипломатической службе"

Это нагрудный знак и является одним из ведомственных поощрительных отличий МИД.

Ею отмечают за выдающийся личный вклад и безупречную работу на дипломатической службе.

Получить эту награду могут только те дипломаты, которых ранее отмечали нагрудным знаком "За безупречную службу" или Почетной грамотой МИД. В то же время человек должен проработать в системе органов дипломатической службы не менее 25 лет.

Предельное количество отличий в течение года – 25 штук.

Основали эту награду в 2004 году.

Данные взяты из приказа МИД о ведомственных наградах

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Награда "За преданность дипломатической службе" / Коллаж 24 канала

Кто такой Анатолий Зленко: краткая биография

Родился он в поселке Ставище Киевской области 2 июня 1938 года.

После того как в 1959 году окончил Киевский горный техникум, начал работать горным мастером шахты "Максимовка-Полога" (вблизи Кадиевки на Луганщине).

В 1967 году окончил Киевский университет. Дальше началась его дипломатическая карьера.

В частности, возглавлял МИД Украины дважды – 1990 – 1994 (первый министр в истории) и в 2000 – 2003 годы.

Также занимал должности постоянного представителя Украины в ООН, посла во Франции и Португалии. Был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

Зленко – автор 100 работ на международную тематику.

Владел английским, испанским, португальским и французским языками.

Данные взяты из "Википедии"