Украинский бизнесмен Геннадий Корбан публично прокомментировал гибель своего 16-летнего сына Льва – впервые после трагедии. Молодой человек погиб в аварии, катаясь с подругой на багги.

Бизнесмен поблагодарил всех за слова поддержки, а также попытки разделить его боль. Об этом Геннадий Корбан написал на своей фейсбук-странице.

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"Спасибо за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался, ради детей, ради будущего", – подчеркнул он. И заметил, что самое большое в жизни испытание – это нелепость зла, которое в нем происходит.

Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый чувствует это до момента, пока мы не осознаем, что в этом мире ее нет. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей,

– отметил Корбан.

Предприниматель добавил, что иногда эта случайность отнимает возможность сказать несколько важных слов или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе.

"Не стает легче от понимания, что тот, кто ушел, на самом деле уже в настоящем мире – там, где нет времени и неопределенного завтра. Там только бесконечные красота, любовь и свобода", – написал Корбан.

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