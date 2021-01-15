14 января 2021 года не стало адвоката Сергея Нижнего. 40-летний мужчина ушел из жизни после изнурительной борьбы с болезнью.

Сергей Нижний был известным юристом, но широкая общественность узнала о нем лишь весной 2019 года, когда оказалось, что адвокат был одним из самых влиятельных людей в окружении кандидата в президенты Владимира Зеленского. Биографию Сергея Нижнего читайте на 24 канале.

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Биография Сергея Нижнего

Сергей Нижний родился в 1980 году, окончил юрфак не слишком престижного вуза из областного центра. Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова больше известен своими успехами в области КВН (КВК). Популярная команда "Три толстяка", где играли в свое время Вадим "Дядя Жора" Мичковский и действующий вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук представляла именно этот ВУЗ. Впрочем, немало выпускников Хмельницкого университета управления и права сейчас у власти, в частности там учились такие известные "Слуги народа", как Николай Стефанчук, Сергей Мандзий и Денис Монастырский.

Последний был не только однокурсником Нижнего, но и работал в юридической компании Hillmont Partners, основателем которой был Сергей.

На юридическом поприще

После Хмельницкого Сергей Нижний поехал штурмовать Киев – в авторитетном Институте государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины он в 2007 году защитил диссертацию на тему: "Залог имущественных прав, как способ обеспечения исполнения обязательств".

Тогда же молодой специалист попытался зайти в политику и баллотировался от "Нашей Украины – Народной самообороны". Впрочем, на выборах 30 сентября 2007 года блок "НУНС" потерпел фиаско и взял лишь 14% – в парламент от партии президента Ющенко попали лишь 72 кандидата и Нижнего среди них не было. Впрочем, молодой юрист попал в парламент, но только в качестве помощника нардепа Катеринчука.

Параллельно с политикой Сергей Нижний работал по специальности, в 2009 году он получил адвокатскую лицензию и начал активно работать на юридическом поприще. На сайте основанной им в 2016 году украинско-британской юридической фирмы Hillmont Partners указано, что Сергей как юрист специализировался на работе в секторах нефти и газа, энергетики, имел опыт урегулирования споров в других ключевых для украинской экономики областях, включая финансовые услуги, товары широкого потребления и розничную торговлю, недвижимость и инфраструктуру, IT и медиа.

Сергей Нижний, как основатель и управляющий партнер влиятельной юрфирмы, был постоянным участником бизнес-форума в Давосе, также он был резидентом проекта олигарха Виктора Пинчука "Украинская Ялтинская стратегия".

Скандал с Геращенко

Успехи на юридическом поле сделали Нижнего успешным и богатым – он переехал в жилье в элитном ЖК на Печерске, а его соседом стал известный своей преданностью министру внутренних дел Антон Геращенко.

История оказалась непростой. Журналисты Bihus-INFO выяснили, что квартира, где живет юрист, ранее была частью элитных апартаментов жителя Троещины 62-летнего Александра Даниленко. Тот разделил их на две квартиры – 70 и 190 квадратных метра.

Также Даниленко сдает другую свою квартиру на этом же этаже пенсионеру из Полтавы Алексею Шамбуру, который является тестем нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко. Тесть хоть и зарабатывает копейки, но исправно платит по несколько тысяч долларов за аренду апартаментов на 190 квадратных метров, а живет там упомянутый Геращенко.

На вопрос журналистов, которые предположили, что являются свидетелями какой-то аферы, и Геращенко, и Нижний все опровергли.

Смотрите расследование о тайной квартире Антона Геращенко:

Отметим, что в декларации Сергея Нижнего квартиры на 70 метров нет, зато есть несколько других апартаментов в Киеве, в частности, на 90 и 200 метров.

Антон Геращенко в январе 2021 одним из первых сообщил о смерти Нижнего и указал, что с соседом у него были близкие отношения.

Сергей Нижний – сотрудничество с Зеленским и "Кварталом"

У компании Hillmont Partners немало успешных кейсов, но известной медийно она стала благодаря работе со студией "Квартал 95”. Именно специалисты этой компании занимались вопросом налогов "Квартала", а также оспаривали запрет на въезд в Украину звезды ситкома "Сваты" Федора Добронравова, который был забанен за поддержку оккупации Крыма. В ноябре 2017 года Зеленский записал по этому поводу видеоблог, который фактически стал прологом для старта его политической карьеры.

На сайте Hillmont Partners достаточно скупо сообщалось о сотрудничестве с компанией Зеленского и отмечалось, что Нижний лично занимается консультацией комиков.

Как выяснилось позже, это была не только юридическая помощь и консалтинг, но и полноценное участие в построении политического проекта Владимира Зеленского, который вошел в историю как Зе-команда.

"Нижние"

В апреле 2019 года в распоряжении журналистов-расследователей проекта Bihus-INFO оказались неизвестно каким образом "слитые" чат-переписки пиарщика и барда Александра Корниенко (ныне – нардеп Верховной Рады, глава партии "Слуга Народа" и фигурант многочисленных скандалов, в частности, он является соавтором мемов о "корабельной сосне" и "курении айкосов") с продюсером "Квартала" Сергеем Трофимовым (впоследствии – заместителем Офиса Президента, ныне – безработным). В ходе разговоров, которые больше похожи на поток подсознания, журналисты узнали о четырех больших группах влияния в Зе-команде.

Одна из них имела в воображении Корниенко название "Нижние", а ее лидером был некий "Нижник" (журналисты Bihus-INFO сделали вывод, что это Сергей Нижний, который стал "Нижником" из-за Т9 или осведомленности Корниенко). Предположение оказалось верным. Адвокат признал, что работает с Зе-командой.

Зе-телеграмм – тайные переписки команды Зеленского:

Я координирую работу юристов, как партнер компании которая вовлечена в процесс, как внешний консультант,

– так прокомментировал нам свою роль в штабе Сергей Нижний.

Корниенко в общении с Трофимовым указывал, что уровень сотрудничества значительно глубже, в частности Нижний имеет влияние на кадровую политику и может решать серьезные вопросы.

Тогда особой огласки это расследование не получило – на фоне всеобщей эйфории от победы Зеленского и в ожидании обещанного им "украинского прорыва" о нем просто забыли. Впрочем, уже через несколько месяцев многие бывшие подчиненные Нижнего стали народными депутатами благодаря бешеной популярности президента. Так, в парламент попали уже упомянутый Монастырский, юрист Вадим Галайчук, а также соучредитель Hillmont Partners Сергей Кальченко.

Болезнь

Сам Сергей Нижний, по утверждению известной журналистки Юлии Мостовой, тоже должен был получить высокое правительство. Планировалось, что он бы мог возглавить либо Офис Президента, либо даже стать генеральным прокурором. Впрочем, этого не случилось. У Сергея Нижнего обнаружили тяжелую болезнь – она начала прогрессировать и он был вынужден отказаться от политической карьеры, а также прекратить юридическую практику.

14 января 2021 года он умер, у Сергея Нижнего остались жена Яна и трое детей – сын Владислав и дочери Арина и Дарья.