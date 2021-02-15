14 февраля во городе Чжанцзякоу от сердечного приступа умер посол Украины в Китае Сергей Камышев. Его смерть вызвала большой резонанс и спровоцировала скандал. 24 канал рассказывает биографию посла Сергея Камышева.

Смерть и скандальный комментарий Богдана

О смерти посла Украины в Китае Сергея Камышева сообщили пресс-служба МИД и лично министр Дмитрий Кулеба 14 февраля 2021 года. На следующий день свои соболезнования по поводу преждевременной смерти дипломата высказал президент Украины.

Важно Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев

Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, Посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память,

– президент Зеленский о дипломате Сергее Камышеве.

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан также не остался в стороне и прокомментировал событие в своей манере.

Последние полгода один под*рас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому урод непонятно, что такое профессионализм, и непонятно, что такое интересы государства,

– прокомментировал смерть посла Андрей Богдан и дал ссылку на сайт 24 канала.

Основные этапы биографии посла Сергея Камышева – в материале 24 канала.



Сергей Камышев – посол Украины в Китае / Фото Посольства Украины в Китае

Биография Сергея Камышева

Сергей Камышев родился 8 апреля 1956 года в Днепропетровске (ныне – Днепр). Учился на Донбассе – в 1977 году окончил экономический факультет Донецкий государственный университет (ныне – Донецкий национальный университет имени Василия Стуса).

После вуза работал в угледобывающей промышленности Донбасса, был заместителем главы Кировского райсовета народных депутатов Донецка и главным консультантом по международным отношениям Совета директоров предприятий и учреждений Донецка.

Дипломатическая карьера

После развала СССР Камышев меняет профиль деятельности – в 1993 году он заканчивает Дипломатическую академию российского МИД в Москве и с 1994 года начинает работать в Министерстве иностранных дел Украины.

Довольно быстро Камышев делает карьеру – он поочередно занимает высокие должности – был первым секретарем, советником в посольстве Украины в Египте, временным поверенным в делах Украины в Ливане и Сирии, послом по особым поручениям МИД Украины, послом в Китае (2004 – 2009) и Монголии.

Благодаря усилиям посла Украины получила в начале пандемии важные лекарства и средства гигиены / Фото Посольства Украины в Китае

После возвращения из длительного иностранного командировки Камышев вернулся в Украину и на правах выходца с Донбасса перешел из МИД в Кабинет министров, который тогда возглавлял Николай Азаров.

Также Камышев работал заместителем руководителя Секретариата Кабинета министров (2011 – 2014 ГГ.).

Отношения с Андреем Богданом

Камышев занимал должность заместителя министра Кабинета министров, занимался международной политикой. Именно на это время приходится начало дружбы Камышева с Андреем Богданом. Он в 2010 году также занимал аналогичную должность, но отвечал в правительстве Азарова за антикоррупционный направление.

Совместная работа стала началом большой дружбы. После победы Владимира Зеленского Богдан, который стал председателем Офиса Президента, не забыл давнего коллегу – Камышев стал советником президента (август – декабрь 2019 года).

18 декабря 2019-го Сергей Камышев во второй раз стал послом Украины в Китае. По слухам, без протекции Богдана не обошлось. Однако, казалось, всесильный Богдан оказался колоссом на глиняных ногах – уже в феврале 2020 он стал безработным.



Сергей Камышев дважды занимал должностей посла Украины в Китае / Фото Посольства Украины в Китае

После этого, по словам самого Андрея Богдана, началась "зачистка" его людей. Одним из таких, как утверждал экс-чиновник, был посол в Китае Сергей Камышев.

Причины смерти

Богдан уверяет, что тому были созданы невыносимые условия работы – неназванный "тупой урод" якобы терроризировал дипломата и угрожал снять его с работы.

Пост Андрея Богдана:

Кто бы это мог быть Андрей Богдан дипломатично не называет, однако, учитывая ситуацию, это должен быть кто-то влиятельный. Если, конечно, воспринимать слова известного шутника Богдана за чистую монету.



Сергей Камышев – дипломат с почти 30-летним стажем / Фото Посольства Украины в Китае

Еще одну версию причин смерти выразили журналисты "Зеркала недели". По их информации Сергей Камышев перенес инфаркт на фоне обострения отношений Киева и Пекина из-за украинских санкций против китайских инвесторов компании "Мотор Сич"

14 февраля 2021 года Сергей Камышев умер в городе Чжанцзякоу на 66 году жизни. Официальная причина смерти – обширный инфаркт. У дипломата остались взрослые дочь и сын.

Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом,

– Украинский МИД скорбит по поводу преждевременной смерти дипломата.