Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер 14 февраля. Предварительная причина смерти 64-летнего дипломата – обширный инфаркт.

Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004 – 2009 годах. В октябре 2019 президент Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность.

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О смерти украинского дипломата сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Камышев был профессионалом своего дела.

"За долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", – подчеркнул чиновник.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным Сергея Камышева.

Что известно о Камышеве