Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев
Посол Украины в Китае Сергей Камышев умер 14 февраля. Предварительная причина смерти 64-летнего дипломата – обширный инфаркт.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004 – 2009 годах. В октябре 2019 президент Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность.
Ранее В МИД подтвердили, что Китай все же направил ноту Украине: причины
О смерти украинского дипломата сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Камышев был профессионалом своего дела.
"За долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", – подчеркнул чиновник.
Что известно о Камышеве
- Родился 8 апреля 1956 года в Днепре.
- Выпускник экономического факультета Донецкого университета и Дипломатической академии МИД России.
- Занимал должности первого секретаря и советника посольства Украины в Египте.
- Был временно поверенным в делах Украины в Сирии и Ливане.
- Также был послом Украины в Корее и Монголии – по совместительству.
- Кроме этого, с 2010 по 2014 год работал заместителем министра Кабинета Министров Украины.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter