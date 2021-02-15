Верно служил Украине: Зеленский отреагировал на смерть посла в Китае
Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался 14 февраля. Владимир Зеленский выразил соболезнования семье дипломата.
Источник:Твиттер Владимира Зеленского
Глава государства поблагодарил Камышева за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком.
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Реакция Зеленского на смерть посла в Китае
Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, Посла Украины в Китайской Народной Республике. Он верно служил Украине,
– написал глава государства.
Напомним, ранее бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что дипломата долгое время "терроризировали увольнением". Однако имя этого человека он не уточнил.
Умер Сергей Камышев: что известно
- Посол Украины в Китае умер 14 февраля. По предварительной информации, причиной смерти 64-летнего дипломата стал обширный инфаркт.
- Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004 – 2009 годах. В октябре 2019 года Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность.
- С 1994 года длительное время работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел.
Информация из Википедии
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