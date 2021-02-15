Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался 14 февраля. Владимир Зеленский выразил соболезнования семье дипломата.

Глава государства поблагодарил Камышева за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком.

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Реакция Зеленского на смерть посла в Китае

Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, Посла Украины в Китайской Народной Республике. Он верно служил Украине,

– написал глава государства.

Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам’ять. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2021

Напомним, ранее бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что дипломата долгое время "терроризировали увольнением". Однако имя этого человека он не уточнил.

Умер Сергей Камышев: что известно

Посол Украины в Китае умер 14 февраля. По предварительной информации, причиной смерти 64-летнего дипломата стал обширный инфаркт.

Камышев возглавлял украинское посольство в Пекине в 2004 – 2009 годах. В октябре 2019 года Владимир Зеленский повторно назначил его на эту должность.

С 1994 года длительное время работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел.

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